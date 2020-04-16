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投保高保障型保險 台灣人壽提醒四點不漏

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台灣人壽今（16）日表示，根據內部投保數據顯示，購買高保障壽險商品的保戶，女性占比超過60%，已婚型女性更占55%；提醒人妻買高保障商品可留意「身故保障額度、受益給付方式、有無增值回饋、豁免保費」等四個面向。

另外，台灣人壽全新推出以美元收付的台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險，除可一次滿足上述四項需求，還可豐富資產幣別配置。

台灣人壽內部統計發現，高保障商品已購客群，約80%集中在六都都會區，40歲以上高達70%，已婚女性占比過半，顯示居住都會區因工作壓力大，風險提高外，也因40歲後多半已進入家庭責任期，背負家庭支柱不能倒的責任，深刻意識到保障需求的迫切性。

評估高保障商品時可依據「身故保障額度、受益給付方式、有無增值回饋、豁免保費」，挑選如提供一倍型保障商品，因不受利率波動影響基本保險金額，可提高保障。

受益給付方式是否可指定分期定期給付，增加彈性；有無增值回饋，增加獲得額外收入機會，及萬一因疾病或意外傷害事故導致之失能時，保障不中斷且日後保費是否可全部免繳。

台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險，兼顧此四項需求。一、身故保險金，保障效益好：目前市場上銷售的利率變動型終身壽險，多半重儲蓄而輕保障，但該商品提供一倍型保障，不受利率波動影響基本保險金額，可提高保障及滿足資產傳承需求。

二、分期定期給付，彈性運用好：身故保險金，可指定分期定期給付，最短五年，最長30年，具類信託功能但無需再額外負擔信託費用，即可依需求彈性規劃，提前為家人規劃固定保險金收入，享有安穩生活。

三、增值回饋分享金，利益共享好：當每年宣告利率大於預定利率時，就有機會獲得一筆增值回饋分享金，享受資產增加的好處。

四、1至9級失能，豁免保費好：繳費期間若因疾病或意外傷害事故所致1至9級失能，可豁免失能後至繳費期間屆滿前之各期保費，保單仍維持原保障，等於是由保險公司幫保戶出錢繳保費，保障不中斷。

假設40歲林女士有一筆充裕退休金，考量兼顧保障、資產、傳承子女，若林女士投保6年期的台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險，選擇保額18萬美元，又採轉帳繳費，年實繳保費1萬3,671美元，六年累計實繳8萬2,026美元，終身即享有18萬美元身故保障，假設每年宣告利率3.10%不變情況下，80歲身故時約可領回24萬9,115美元，領回金額約總繳保費的三倍。

壽險公會統計， 2018年壽險投保率歸戶後來看，國內投保率最高族群是40至59歲女性，共300萬人有投保壽險保單，投保率高達80.28%。

台灣人壽提醒民眾，保險本質在於人生保障，而非儲蓄，適時檢視個人保障及傳承規畫，以免未來責任變重後想加買保險，卻因年齡變高而保費變貴，保險是達到美滿富足、幸福傳承人生目標不錯的選擇。

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