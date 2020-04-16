不只IMF看衰台灣經濟 星展下修國內經濟成長負1%

星展銀行今預估，台灣今年經濟成長率為-1.0%，明年會反彈到2.9%。星展認為，主要是預估出口需求會大幅下滑，尤其是四、五月會看到出口下滑，全球經濟出現衰退，台灣經濟也難以避免出現萎縮。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，4月最新預估台灣今年經濟成長率為-1.0%，主要是認為台灣經濟不容易擺脫經濟萎縮局面，第二季與第三季會出現大萎縮，但到第四季會有U型反彈。第一季預估還是有2.5%水平，中國復工狀況理想，供應鏈沒有對台灣第一季經濟造成太大傷害，但第二季疫情出現全球性蔓延，亞洲出口會有大幅下滑，第二季與第三季大部分亞洲國家經濟成長都下滑，也包含台灣。

這預測是否會過於悲觀？馬鐵英說明，如果跟金融海嘯比，台灣經濟衰退還是比較溫和，2009年台灣經濟成長率是-1.6%，預估這次台灣經濟衰退會相對溫和，跟亞洲其他經濟體相比，台灣經濟衰退幅度比較小，新加坡與香港以服務業為主的經濟體受創較大，因此星展對台灣的看法並沒有那麼悲觀。

馬鐵英指出，台灣今年經濟衰退，最大主因是出口需求會出現比較大下滑，尤其是四、五月會看到出口下滑。在疫情爆發初始階段，台灣電子產品仍能保持一定韌性，因為電子產品可以通過線上完成，初步衝擊不大，但這只是一次性的暫時需求釋放。後續全球經濟出現衰退，全球經濟出現兩季以上的負成長，主要國家美、歐出現失業潮，甚至出現企業倒閉，當這樣的情況陸續發生時，整體全球非必需品消費會縮水，電子產品與汽車產品對經濟景氣最敏感，後半段台灣出口下滑壓力會浮現。

但馬鐵英認為，台灣還是有一些利多，中國三月以來復工情況良好，供應鏈對台灣衝擊已出現緩解，且台灣疫情控制好，本地製造活動正常、半導體產業自動化生產比例高，內需方面的零售與娛樂消費活動仍維持在正常水平，但其他國家則縮水到50%水平。台灣財政政策空間比較充裕，目前預算約一兆元，中間大部分是銀行貸款補助，3500億才是直接支出，這與其他國家比規模還不大，如果台灣經濟下滑超出預期，台灣政府還有空間出檯更多財政政策。