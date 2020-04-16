都會犀利人妻買保險偏愛高保障 業者提醒留意4大點　

社會型態改變，多數女性已不再默守「男人是天」的傳統觀念，女性已扮演家庭決定權重要角色，中國信託金控旗下台灣人壽統計內部投保資料發現，購買高保障壽險商品的保戶中，女性占比超過60%，且已婚型女性更占55%，約80%集中在六都都會區，顯然都會人妻偏愛高保障保險。

台灣人壽統計發現，高保障商品已購客群，約80%集中在六都都會區，且40歲以上高達70%，已婚女性占比過半，顯示已進入家庭責任期的都會犀利人妻背負家庭支柱不能倒的責任，深刻意識到保障需求的迫切性。

壽險公會統計， 2018年壽險投保率歸戶後來看，國內投保率最高族群是40至59歲女性，共300萬人有投保壽險保單，投保率超過8成。

台灣人壽提醒，保險本質在於保障而非儲蓄，保險是達到美滿富足、幸福傳承人生目標不錯的選擇。買高保障商品可留意「身故保障額度、受益給付方式、有無增值回饋、豁免保費」四項特色。

台灣人壽分析，提供一倍型保障商品，因不受利率波動影響基本保險金額，可提高保障；受益給付方式若可指定分期定期給付，可增加彈性；有增值回饋可增加獲得額外收入機會；萬一因疾病或意外傷害事故導致失能時，若有豁免保費規定，可使保障不中斷且保費可全部免繳。

以台灣人壽「台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險」為例，身故保險金可提高保障及滿足資產傳承需求；可指定分期定期給付；當每年宣告利率大於預定利率時，就有機會獲得一筆增值回饋分享金；繳費期間若因疾病或意外傷害事故所致1至9級失能，可豁免失能後至繳費期間屆滿前之各期保費，保障不中斷。