關心新冠高危險群 南山推糖尿病外溢保單免疾病等待期

國內新冠肺炎上週再添一例死亡個案，累計台灣新冠肺炎確診案例已達395例，其中6人死亡，死亡的6人當中，就有4例具有糖尿病史。對糖友來說，疫情期間血糖控制還是很重要，南山人壽專為糖友推出的專屬保單「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」，除了免等待期、承保後可立即享有醫療保障外，還能透過智抗糖App定期監控血糖，協助糖友養成良好生活習慣。

值得注意的是，新冠肺炎疫情期間，部分糖友不敢到醫療院所回診，甚至可能因病情變化而耽誤治療，南山人壽也提醒，糖友血糖控制很重要，千萬不要輕忽，且也要從飲食與適度運動著手，透過智抗糖APP的協助，做好日常自我健康管理並控制好血糖，還有機會獲保費折減。

糖尿病位居國人十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以約2萬5,000名的速度持續增加，糖尿病及其所引發的併發症，影響國人健康甚鉅。

在這波新冠肺炎疫情國人死亡6例中，就有4例具有糖尿病史，國健署也指出，近期刊登於中國流行病學雜誌的研究報告顯示，慢性病會增加致命風險，其中以心血管疾病位居第一，其次是糖尿病、慢性

呼吸道疾病和高血壓，提醒慢性病患面對疫情要多多留意自身健康。

宜蘭羅東游能俊診所院長、同時也是宜蘭縣愛胰協會創會暨榮譽理事長的游能俊醫師表示，通常高血糖對身體的影響，主要是發生症狀後察覺速度慢，因此糖尿病患若確診新冠肺炎，多因察覺慢半拍導致身體受侵襲範圍擴大。因此對糖友來說，疫情期間規律治療進行血糖控制還是非常重要。

南山人壽表示，「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」，主要著重在補足糖友基本醫療保障缺口，承保後不需30天的疾病等待期，立即享有醫療及意外保障，在糖友需要醫療給付時，於契約有效期間內持續提供保障。此外，這張保單也特別設計門診醫療保險金，糖友持續回診依醫生給予的衛教資訊追蹤病況，有效控制血糖，門診費用也能申請理賠。

舉例來說，以50歲男性糖友投保高階款為例，若投保後確診為新冠肺炎病患而入住負壓隔離病房，即可申領每日新台幣4,000元之住院日額保險金，若糖友於住院期間進行手術治療，可申領每次新台幣20,000元之住院手術醫療保險金，另外針對糖友常見的眼部病症，也提供每次新台幣4,000元之門診手術醫療保險金保障，此外，若因回診檢查，還可申領每次新台幣600元的門診醫療保險金。

部分糖友因疫情不敢到醫院就診治療，臨床上也發現糖尿病患回診數有降低情況，游醫師也表示，上週五就有一個病人，因為疫情延緩就醫導致血糖值飆高的情況，其實若患者未規律治療、控制血糖，反而有耽誤病情之虞。

「南山人壽Hold助糖定期醫療保險（TDH）」也與慧康生活科技推出的健康管理軟體「智抗糖App」合作，提供保戶透過APP上的即時健康資料解析服務，幫助糖友隨時做行為修正，養成良好的生活習慣。

至於糖尿病患在疫情期間的抗疫心法？游能俊醫師建議，糖尿病患在疫期除了應該戴口罩、勤洗手，保持社交距離外，還要重視控醣能力，也就是應精準掌握可能影響血糖的食物，可透過秤重來監控，有助於讓患者血糖更穩定；另糖尿病患也可透過智抗糖App，作為疫情期間的控制血糖輔助工具，臨床上也發現，糖尿病患常規使用智抗糖APP者，控制血糖會比沒用的人來得好。

此外，面對新冠肺炎病毒全球趴趴走，連帶影響民眾的工作與生活，為了協助民眾提升身心靈防疫能力，南山人壽特別與康健雜誌合作推出「康健防疫樂活別冊」，要陪伴客戶一起透過四大防疫包正向防疫。這四大防疫包除了飲食、運動及戴口罩、勤洗手外，另透過健檢保單，加強短照保障，且現售17張住院醫療險也取消法定傳染病30天等待期，強化保障更給力。