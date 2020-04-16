紓困友善？ 民眾黨：民營銀行核准率僅公股銀2成

新冠肺炎疫情持續，許多中小企業反映，向銀行申請貸款申請不到。民眾黨立院黨團今天呼籲，金管會應該動起來，讓銀行紓困更友善。立委邱臣遠說，政府近期因應疫情祭出紓困2.0，但執行上，若要民衆企業有感，更需要的是各銀行的積極配合。

立委蔡壁如提到，民眾黨最近檢視銀行目前提供紓困措施的積極度，結果發現，八大公股行庫網站主頁，都有明顯的紓困專區，點進去也可看到圖像化的紓困措施，包括信用卡循環利息降低、個人企業既有貸款緩繳資格等。但還是有個別公股銀行對政府紓困方案的内容，僅將政府各部會的網站鏈接貼上，並未替想要紓困的民衆，進一步整理紓困方案内容。

蔡壁如說，金融科技部分，八家公股銀行中真正能夠使用客服機器人（Chatbot）詢問紓困詳細資訊的只有兩家；至於線上申請部分，有三家公股銀行提供借款人直接在線上填寫資料做申請，另外三家僅要求用戶填寫名字與電話，需等之後回電，有兩家則要求用戶自行打電話做申辦。

邱臣遠表示，相較於公股銀行，民營銀行目前對紓困方案相對不積極，沒有在其官方網站積極宣傳紓困計劃，也少有民營銀行向中小企業提出除政府紓困計劃以外，自家銀行的專案貸款計劃。

邱提到，民營銀行受理企業申請振興貸款的金額，其實與公股受理的金額接近，核准率卻只有公股銀行的20%左右。民眾黨團呼籲金管會應採取措施，鼓勵銀行業者積極參與紓困計劃。

民眾黨團也提出三點建議，包括銀行金融科技執行紓困貸款情況，應納入金管會今年「普惠金融衡量指標」評估評鑒中；另外，證交所建議各金控在其「年度CSR報告」應特別披露參與紓困計劃的執行情況；也呼籲證交所旗下台灣指數公司，將各公司尤其是銀行業，是否協助辦理紓困計劃納入「台灣永續指數」（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）評鑑中。