行動支付綁凱基銀信用卡 三大美食外送年回饋6,000元

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，民眾紛紛以美食外送取代餐廳現場用餐，開發金控（2883）旗下凱基銀行信用卡提供美食外送平台行動支付刷卡全年最多可回饋高達6,000元，市場最大方，包括三大外送美食平台Uber Eats、foodpanda空腹熊貓、有無外送APP，只要行動支付綁凱基銀信用卡付款，最高一年可享有6,000元回饋。

凱基銀指出，持卡人向凱基銀登錄後，消費當月登錄每筆消費享5%回饋，每一外送平台APP每月每戶最高可獲得100元回饋，且三大平台分開計算，也就是若一個月內三大美食外送平台都消費達一定金額，就有機會一個月拿到300元回饋，再搭配使用Apple Pay、LINE Pay等行動支付綁定凱基信用卡，每一行動支付每月每戶最高也可獲100元回饋，則兩種行動支付都綁定凱基卡的話就有200元回饋，加上前述三大美食外送平台一共300元回饋，則一個月最高回饋就有500元，累積全年最高可獲6,000元回饋，優惠程度堪稱同業之冠。

凱基銀行 行動支付 美食外送

延伸閱讀

無接觸服務夯 美食外送綁凱基卡最高回饋6,000元

精誠助攻全聯 PX Pay下載量突破600萬

防疫期間遠百優惠不手軟 母親節滿2千抽車共送5台車

年底前拼30家！foodpanda熊貓嚴選虛擬超市 20分鐘超快到貨

相關新聞

資金活絡 2年期定存單各家爭搶利率下探新低

中央銀行3月19日宣布降息1碼，利率水準走低，而在資金水位充裕加上市場恐慌情緒淡化的情況下，央行今天標售2年期定期存單，...

開發金喊話「Q2會比Q1好」 如期如實完成與中壽合併

因疫情衝擊全球金融市場，開發金今年第一季獲利虧損4.88億元，開發金代理總經理許道義表示，隨著疫情受到控制、資本市場回穩...

好人做到底！富邦蔡明忠買公益樹苗送人 但須打卡分享

新竹縣關西鎮的「華光智能發展中心」院生培育近1.5萬株台灣原生種的樹苗滯銷，富邦、台積電等企業聞訊認購，樹苗已銷售一空。...

美元高利存款 銀行限時推出

全球金融市場面臨波動，許多投資人仍尋覓兼具投資屬性及固定收益的美元優利存款，盡管美國聯準會（Fed）針對利率已經連降6碼（1.5個百分點），但銀行仍針對各自資金需求，拋出利率超過1%的美元存款專案，渣打和星展近期都有類似的短期方案推出。

影／不戴口罩不能進銀行 顧立雄：最快本周五實施

金管會主委顧立雄今天在立法院表示，銀行公會已經做出決議，進銀行要戴口罩的政策本周五會提案到中央疫情指揮中心來決議，若來不...

行動支付助防疫 精誠助攻全聯打造智慧支付整合服務

防疫從減少接觸做起，精誠（6214）2019年協助全聯整合第一代實體福利卡，推出線上支付「PX Pay」，將第一代實體福...

銀行將強制客戶戴口罩 立委：越快越好

立法委員江永昌13日針對交通部宣布將郵局納入強制佩戴口罩場所一事質詢金管會主委顧立雄，表示銀行業目前為止尚未要求客戶進入...

催出百貨母親節消費力 HAPPY GO Pay添合作銀行達10家

新冠肺炎疫情擴散逾一個月，昨日再傳零確診的好消息，正值母親節檔期活動期間，無疑是為低迷好一陣子的消費市場打了一劑強心針，...

顧立雄：最快4月17日起 進銀行強制戴口罩

比照郵局，進銀行辦事也將規定一定要戴口罩！金管會主委顧立雄今（15）日表示，銀行公會已經做出決議，進銀行要強制戴口罩，希...

元大銀行 勇奪《財訊》2020財富管理調查三大獎

元大銀行近期表現亮眼，英國《銀行家》雜誌公布2020年全球五百大銀行品牌排名，元大銀行的成長幅度名列全球第4名，快速躍升...

元大金聯手逢甲大學 打造國際金融人才

元大金控長年致力於人才培育，近日攜手逢甲大學整合實務與學術資源，為企業與學校建構全面性的合作平台，透過授課、實習、未來金...

股匯同揚 新台幣升破30大關

新台幣今天早盤以30.070元兌1美元，升值0.1分開出。

熱門新聞

獨／勞部擬放寬勞工紓困貸款 有工作事實就能貸10萬

告別六福客棧！莊秀石：不留一牆一瓦怕再悲傷一次

蔡英文：紓困先發現金 疫情緩和加碼發酷碰券

顧立雄：最快4月17日起 進銀行強制戴口罩

抗疫到底！雄獅老董：關到最後一間也誓將再起

龔明鑫再嗆國民黨團：月薪超過20萬元 紓什麼困？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。