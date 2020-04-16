行動支付綁凱基銀信用卡 三大美食外送年回饋6,000元

新冠肺炎疫情延燒，民眾紛紛以美食外送取代餐廳現場用餐，開發金控（2883）旗下凱基銀行信用卡提供美食外送平台行動支付刷卡全年最多可回饋高達6,000元，市場最大方，包括三大外送美食平台Uber Eats、foodpanda空腹熊貓、有無外送APP，只要行動支付綁凱基銀信用卡付款，最高一年可享有6,000元回饋。

凱基銀指出，持卡人向凱基銀登錄後，消費當月登錄每筆消費享5%回饋，每一外送平台APP每月每戶最高可獲得100元回饋，且三大平台分開計算，也就是若一個月內三大美食外送平台都消費達一定金額，就有機會一個月拿到300元回饋，再搭配使用Apple Pay、LINE Pay等行動支付綁定凱基信用卡，每一行動支付每月每戶最高也可獲100元回饋，則兩種行動支付都綁定凱基卡的話就有200元回饋，加上前述三大美食外送平台一共300元回饋，則一個月最高回饋就有500元，累積全年最高可獲6,000元回饋，優惠程度堪稱同業之冠。