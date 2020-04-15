開發金將公開標售轉投資原環華證金名下不動產

開發金控（2883）子公司凱基證券轉投資環華公司（原環華證金）的不動產將公開標售，處分利益將可挹注獲利。

去年10月環華證金的營業權益，已經讓與元大金控（2885）旗下元大證金，現在則是打算處分環華名下的不動產。開發金控透過凱基證券間接持有環華證金21.99%股權，考量市場規模不夠大，因此去年決定將環華證金的主要業務營業讓與元大證金，交易價格1,500萬元，讓與的主要業務包含融資融券、轉融通及有價證券擔保放款等，去年10月21日即為營業讓與交易基準日。

環華公司擬處分資產為其位於台北市基隆路二段的建物及土地，董事會決議採公開標售方式進行，雖然新冠肺炎疫情衝擊市場，但商辦市場仍相對較熱，因此決議標售。