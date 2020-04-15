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開發金喊話「Q2會比Q1好」 如期如實完成與中壽合併

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
開發金控今舉行法說會，由代理總經理許道義（中）連同開發金控執行副總郭瑜玲（右）、開發金控發言人張立荃（左）一同主持，現場並與中華開發資本、凱基銀行、凱基證券、中國人壽子公司總經理異地連線，螢幕左上方起，順時針依序為中華開發資本總經理何志傑、凱基銀行總經理曹慧姝、凱基證券代理總經理方維昌、中國人壽總經理黃淑芬。圖／開發金提供
開發金控今舉行法說會，由代理總經理許道義（中）連同開發金控執行副總郭瑜玲（右）、開發金控發言人張立荃（左）一同主持，現場並與中華開發資本、凱基銀行、凱基證券、中國人壽子公司總經理異地連線，螢幕左上方起，順時針依序為中華開發資本總經理何志傑、凱基銀行總經理曹慧姝、凱基證券代理總經理方維昌、中國人壽總經理黃淑芬。圖／開發金提供

疫情衝擊全球金融市場，開發金今年第一季獲利虧損4.88億元，開發金代理總經理許道義表示，隨著疫情受到控制、資本市場回穩，相信第2季展望會比第1季好。許道義強調，開發金非常重視公司治理與法律遵循，此次是受到外部大環境影響才延後併購中壽，未來將如期如質完成合併。

開發金控今天召開法人說明會，開發金表示，為降低新冠肺炎疫情影響，已審慎擬定及執行多項業務策略，包括全面盤查並評估授信資產及投資組合的信用品質。除監控原訂定的各項交易部位風險值限額、敏感度部位限額及停損限額等，已針對疫情加強對損益及淨值影響之評估及監控頻率，並進行壓力測試。

針對疫情的影響及因應，開發金表示，子公司中壽已採用數位工具提升效率來推出因應方案；凱基銀多為大型企業客戶為主，衝擊相對小，但持續關注中小企業客戶營運，並配合政府的紓困方案搭配信用保證基金，以降低曝險金額；凱基證將嚴控曝險、注意持股基本面及信用面變化；在投資評價大幅下降，中小型創投退出市場下，可能有利於開發資本未來一至兩年佈局低檔投資。

許道義表示，今年第1季表現不好，主要是全球資本市場都不好，但如果疫情可以逐步控制，整體評值應隨市場回穩而恢復合理水準，第2季展望一定會也會比第1季好。儘管疫情會影響總體經濟，進一步衝擊供給面、需求面，但只要總體經濟穩定，資本市場平穩，「我們還是有信心」。

針對違背對主管機關的承諾延後併購中壽的問題，許道義表示，將每半年向金管會報告，在此屆董事會任期屆滿，也就是2022年的6月13日前期限前完成合併。他指出，因整體環境變化快速，會在兼顧開發金及中壽股東權益下完成併購，不排除以現金、換股或發行特別股的方式完成併購。

他強調，延期併購中壽主要是受外部大環境影響，未來一定會用適當方式、在適當時點，如期如實完成併購。

另外，中壽2013年以141億元標下台北學苑地上權，規畫成開發金新總部大樓。許道義表示，預計年底搬遷，目前位於南京東路的舊總部大樓屬開發資本的資產，將由董事會評估參與都更、處分或出租，預計今年底之前會有確切方向。

開發金控 疫情 併購

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