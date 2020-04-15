無接觸服務夯 美食外送綁凱基卡最高回饋6,000元

新冠肺炎疫情促使數位金融、美食外送等「無接觸服務」的需求大增，凱基銀行表示，近二個月以來行動銀行及網路銀行各功能使用率平均提升五成以上，且今年1月以來的外送平台刷卡消費金額較去年同期成長一倍以上。

近期凱基銀行信用卡特別在「無接觸服務」提供現金回饋優惠，包括美食外送搭配行動支付全年最多可回饋6,000元，在12大網購特店線上刷卡購物享最高10%回饋。

考量客戶近期因防疫必須減少外出，以致日常生活需求也必須仰賴「無接觸服務」，凱基銀行全系列信用卡近期針對網路購物、美食外送推出多項優惠方案。即日起至6月底於活動登錄後在momo、Yahoo奇摩、東森購物、博客來、PChome、淘寶等12大網購通路刷凱基信用卡，每天都有特店享8%或10%回饋；海外跨境網購累積滿額，最高享5%回饋。

透過三大外送美食平台Uber Eats、foodpanda空腹熊貓、有無外送APP刷凱基信用卡付款，消費當月登錄每筆消費享5%回饋，每一外送App每月每戶最高可獲得100元回饋，且各平台分開計算；若再搭配使用Apple Pay、LINE Pay行動支付，每一行動支付每月每戶最高也可獲得100元回饋，累積全年最高可獲6,000元回饋。