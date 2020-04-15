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協助疫情 台灣人壽祭利率減息六個月措施

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)疫情衝擊，今年從企業端到個人戶，許多民眾都受到影響，為協助大家度過艱難時刻，台灣人壽今(15)日宣布，即日起，針對房貸、保單借款客戶，除延長本息緩繳受理期限至9月底之外，再提供六個月期利率減息0.22%之措施，希望藉此紓緩貸款戶在此期間的還款壓力。

先前國內在疫情爆發初期，台灣人壽立即已提供確診保戶房貸、保單借款本息可緩繳三個月，現在此措施受理期限不但延長至9月底，更將擴大適用對象，若為確診保戶之配偶、一親等血親也可提出申請。

保戶本人若因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業，台灣人壽同樣開放接受申請，申請期限至9月30日。

即日起，台灣人壽也將提供房貸、保單借款利率調降之優惠，主要對象包括：一、確診之借款保戶本人或配偶、一親等血親；二、因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業之借款保戶；三、連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%之公司負責人本人或配偶；四、防疫相關醫療人員。

台灣人壽表示，上述對象凡是自用住宅貸款餘額新台幣1,000萬元以內，自核定受理日起，可減息0.22%六個月；保單借款也自核定受理日起，按各類型保單借款定價利率減息0.22%六個月，本項降息措施申請期限至9月30日。

至於保戶有臨時資金需求者，台灣人壽也規劃保單借款優惠專案協助解決燃眉之急，宣佈從4月17日起至10月31日推出「優利貸」專案，提供未滿15萬元3.75%、15萬元至未滿100萬元3.25%、100萬元以上3%三種優惠利率，讓保戶能有便利、快速的籌資管道。

配合政府防疫紓困措施，國內金融機構針對個人融資需求雖有提供2至3碼不等的降息，但相較於現今一般銀行信用卡預借現金利率約6%~15%，及小額信用貸款利率約3.5%~8%，保單貸款明顯更有利，且因具有免擔保、免手續費、簡便、快速、隨借隨還等五大特性，更能即時滿足保戶小額資金的籌措需求，免除需要人保或房保等負擔。

台灣人壽建議，民眾防疫期間面臨資金週轉需求時，可優先檢視保單是否已有累積保單價值準備金，就能在範圍內向自身投保公司申請借款，最快當天即可領取一筆款項，是目前小額借貸市場中相當具有競爭力的籌資選擇，且具有免擔保、免手續費、簡便、快速、隨借隨還等五大特性。

而若網路會員在要、被保險人為同一人的保單條件下，台灣人壽已提供可透過官網或App管道，直接於網路辦理保單借款。

同時也更結合中國信託金控資源，在全國包含7-ELEVEN在內的5,700台中國信託商業銀行提款機，提供全年無休的ATM保單借款服務，保戶只要事先辦妥ATM保單借款約定，即可在需要現金應急時，隨時至中信銀行ATM進行保單借款提領現金。

台灣人壽提醒民眾，當未償還借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止，民眾進行保單借款前，一定要詳細閱讀保單借款約定書，維護自身權益。

保單 台灣人壽 疫情

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