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央行戰熱錢 匯市上演30元大關攻防戰

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

熱錢與中央銀行再度上演30元大關攻防戰。受台股大漲、外資強勁匯入影響，新台幣匯率今（15）日盤中強升1.01角，最高升抵29.97元、升破30元關卡；午後央行與進口商聯手買匯，令新台幣匯率升值金額縮至4分，收30.031元，連兩升並為兩個半月新高，總成交量擴大至18.27億美元

熱錢今日早盤源源不絕匯入，激勵台北股匯雙漲，但熱錢匯入力道集中在上午，也因此將新台幣匯率推上了「2」字頭；不過，緊盯盤勢的央行並未讓熱錢輕易攻下重要關卡，午後進口商進場買匯，尾盤央行再施以調節，讓新台幣匯率升值幅度縮了一半，收盤價穩穩守住「30」字頭。

而匯市買賣雙方你丟我撿、交投熱絡，總成交量一舉突破18億美元。

匯銀主管分析，美國聯準會、中國人行等國貫徹貨幣寬鬆政策、美國財政部即將公布匯率操縱國名單，以及台灣防疫成績頗佳等三大利多，吸引海外資金來台投資，台北股匯雙漲，令投資人大為振奮。

央行資料顯示，主要貿易對手國韓元今日休市，日圓、泰銖等亞洲貨幣強勢挺升，新台幣對美元收盤也升值0.13%，但人民幣、星幣均為貶值，貶幅分別為0.04%與0.39%。

匯銀主管指出，近期新台幣匯率仍將承受升值壓力，30元整數大關最快本周就可能被攻破，不過外資動向、台股表現與央行態度為三大關鍵。

新台幣 台幣匯率 央行 美元

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