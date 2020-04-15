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將享天倫之樂 板信銀總座高明賢辭職「帶孫」

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

板信商銀今（15）日傍晚發布重訊指出，原任總經理高明賢辭任，新任總經理任命就任前，由副總經理方嘉男代理總經理職務代理。據悉，方嘉男真除升任總經理的呼聲最高，但仍待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告。

據了解，高明賢過去是土地銀行40幾年的員工，從土銀總經理退休後，2017年轉任板信銀擔任總經理，當時板信銀董事長劉炳輝邀請高明賢轉戰板信銀多次，最後挖角成功，讓高明賢成功轉戰板信銀，希望能藉由他在土銀的長才，帶領板信銀成長。

高明賢現齡67、68歲，如今，因女兒目前在待產期間，預計5、6月生子，愛孫之切讓高明賢決定提前退休帶外孫，享受天倫之樂。

目前板信銀先由方嘉男暫代總經理的位置，據悉，未來由他升任總經理的機率相當高，方嘉男曾是中信銀的員工，因業務上往來，與劉炳輝相遇，當時板信剛轉型成商業銀行，對板信而言仍有諸多事務在摸索階段，劉炳輝希望能延攬他加入板信，期待將商業銀行的操作概念引進板信，讓轉型更加順利。

直到 2003 年，方嘉男在中信任職屆滿25年，將從中信銀退休，又再次受到劉炳輝的延攬，這次方嘉男幾經思考後，覺得或許能在板信一展所長，便答應劉董事長，正式成為板信的一份子。

中信銀 退休 土銀

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