鬆口氣！國銀2月房貸逾放比0.17% 較元月不增反降

新冠肺炎疫情在農曆年後迅速擴大，不過金管會最新公布的2月國銀房貸及建築融資逾放金額，分別新增127億元與28億元，房貸逾放比較元月略減至0.17%，而建築融資逾放持平，銀行局副局長黃光熙說，整體而言算穩定。不過後續是否受疫情衝擊經濟，導致逾放增加，值得密切留意。

據銀行局統計，2月國銀房貸及建築融資各新增303億元與237億元，房貸逾放比較上月稍降一些，房貸逾放總金額從元月的131億元降至127億元；逾放比率從0.18%降至0.17%；新冠肺炎疫情在農曆年後迅速擴大，但目前為止，並未像SARS時期，對國內房市景氣造成明顯衝擊。甫公布的2月逾放比，也逆勢下滑，不過隨著3月以後國內經濟狀況轉差，疫情時序拖久，拖累國內經濟，恐將造成民眾繳不出房貸，雖各家銀行祭出展延，但後續狀況仍值得留意。

至於建築融資方面，2月底放款餘額2兆4488億元，較元月增加237億元，逾放28億元，逾放比則跟元月一樣維持0.11%；銀行局副局長黃光熙說，整體而言算穩定。

今年元月房貸逾放比從去年底0.16％拉高到0.18％，是23個月來首度逾放比較明顯攀升，建築融資逾放比亦從去年底的0.09％拉高到0.11％，當時銀行局表示會密切觀察，2月房貸逾放稍有減緩，但是建築融資則維持偏高逾放，由於新冠疫情3月開始較明顯漫延，是否影響房貸或是建築融資逾放，則仍要進一步觀察。

房貸逾放比在過去二年內曾經最高到0.26％，去年2月也有0.21％，建築融資逾放比近二年最高是0.25％，去年2月也還有0.2％，所以即便今年1、2月房貸及建築融資逾放比有微幅提高，但仍比過去比率都低，銀行局會密切觀察，就看未來幾個月逾放比是否還在持續攀高。

另外，即是國銀房貸放款與建築融資仍持續創下歷史新高，2月房貸餘額月增307億元、至7兆4,370億元，年增率6.45%，為2010年8月以來的逾九年半新高，建築融資2月餘額較1月增加237億元，年增率逾14%，為近八年半新高。由於國人一般不會輕易讓房貸成為逾放，讓房子被拍賣，但若國內經濟不佳，導致周轉不靈負擔不起房貸時，就可能出現大量的逾放，會成為經濟轉差的前期指標。