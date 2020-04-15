利率續墜谷底 央行2年期定存單利率0.391%創歷史新低

為抵禦新冠肺炎對企業造成的衝擊，中央銀行宣布降息1碼（0.25個百分點），加上市場游資十分充沛，使國內利率水準持續探底；央行今（15）日標售2年期定存單400億元，得標利率落於0.391%，不僅低於市場預期的0.4%，還進一步寫下歷史新低紀錄。

央行在2013年8月重啟標售2年期定存單，利率從未跌破0.4%，原本市場預期，這次2年期定存單標售，利率最低也是在0.4%附近，但在僧多粥少的搶購效應下，得標利率仍跌破0.4%，下探0.391%，為歷史新低水準。

央行每月標售一期2年期定存單，前次標售日在3月中、央行宣布降息前，當時得標利率還高掛在0.491%，昨日得標利率大跌10個基本點。

銀行主管分析，近期市場頭寸四溢，央行2年期定存單炙手可熱，不僅得標利率低於預期、跌至新低水準，400億元的2年期定存單，竟吸引1,507億元的資金進場搶標，投標倍數高達3.77倍，顯示金融機構為奪得籌碼，不惜壓低利率流血競標。