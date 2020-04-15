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金管會保險客訴評分 宏泰人壽獲三項第一

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽副總經理蔡麗絲。(宏泰人壽／提供)
宏泰人壽副總經理蔡麗絲。(宏泰人壽／提供)

宏泰人壽表示，日前金管會公布108年度保險申訴綜合評分值成績，該公司以優異的表現獲得108全年度之申訴綜合評分值第一名；處理天數也持續維持業界第一名；另外，不論是理賠案件申訴率或非理賠案件申訴率，也雙雙名列業界第一。

對於此次榮獲金管會保險局三項保險客訴指標評分第一，宏泰人壽副總經理蔡麗絲表示，非常感謝金管會保險局的肯定，宏泰人壽會繼續保持高水準的服務品質，「以六心級標準為我們的保戶們服務」。

宏泰人壽成立25年以來，始終秉持著服務的初衷，全面滿足保戶需求，並致力提升服務品質，以全心、用心、真心、貼心、關心、同理心的六心級服務，多重管道傾聽客戶聲音，創造感動的尊榮體驗。

「我們總是把客戶最心急、最在意的事當成自己的事，想到如果是我們自己遇到需要壽險公司協助的事情，會有多麼地心急如焚，因此我們把流程縮短、速度加快」，蔡麗絲說。

她表示，這些努力無非是希望讓保戶的感受更好，更肯定也更支持宏泰人壽；「我們堅持以六心級服務的品質，為保戶做到最周全、最完整、最迅速的服務」。

保險是無形商品，其存在價值其實是隨著保單年度默默增長。「當我們將身故保險金交付予被保險人之身故受益人、或將各類醫療保險金交付予被保險人時，我們能感受來自受益人或保戶總能慶幸於發生事故後能夠獲得保險公司的照顧與協助」。

從事人壽保險業，「我們經常圍繞在客戶的生老病死各種事故之中，每服務一位客戶總是讓我們深深感動公司的存在價值」。

蔡麗絲表示，感謝保險局制定多項監理措施、帶領業者穩健經營及高度維護金融消費者權益，「我們研發及銷售的保險商品一再陪伴所有客戶面對人生不可避免的生老病死議題」，當然更希望保險在備而不用之下，亦能協助客戶累積保單價值，最重要的是提供客戶於投保後獲得安心與放心的人生。

保險金 宏泰人壽 金管會

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