因應疫情 台銀人壽推2.8%優惠保單借款利率

為因應新冠肺炎疫情，台銀人壽表示，今（2020）年4月20日起推出保險單借款優惠利率2.8%專案，本專案推出後之保單新增借款金額，可享2.8%的優惠利率。

相較銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、亦可隨借隨還等多項優點，滿足保戶資金彈性運用，讓自身財務規劃更靈活與彈性。

台銀人壽表示，保戶可透過業務員送件、自行郵寄、台銀人壽會員專區線上借款服務、ATM保單借款，或親臨台銀人壽各服務櫃台，即可輕鬆完成保單借款申請。

台銀人壽提醒保戶，雖然保險單借款只需準時繳交借款利息，本金不限制歸還時間，但如果本金未償還，致累計的未償還保險單借款本息超過保單價值準備金時，保險契約會失效停止，因此在借款期間，仍應隨時留意繳息狀況及保單效力，以確保權益。

有關保險單借款優惠利率專案，詳情可洽台銀人壽服務同仁、免付費客服專線0800-011-966，或至台銀人壽網站查詢。