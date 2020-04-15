抗疫緩衝擊 台新銀、國壽自推紓困方案

新冠肺炎疫情持續肆虐全球各地，國內疫情雖相對穩定，但由於全球經濟活動急凍，眾多產業均受疫情衝擊，除政府提出紓困與融通專案之外，銀行、保險公司也紛紛祭出自己的紓困方案，協助企業紓緩營運壓力，幫助受影響民眾快速取得所需款項。

台新銀行總經理尚瑞強今表示，除積極響應配合政府各項紓困方案外，也整合全行各單位推出搭配信保基金的「安心貸」紓困方案，針對國內中小企業受疫情影響最劇，符合相關申辦條件的中小企業，今年12月31日前，新戶最高可申貸1500萬元，舊戶最高可增貸1500萬元營運周轉金，寬限期最高可達6個月，可大幅減輕疫情影響期間的營運壓力。

至於受疫情影響的微型企業，尚瑞強表示，也可申請「安心貸」紓困方案，新戶可申貸30萬至1000萬周轉金，有手續費、延長貸款期間及較長寬限期優惠，也提供舊戶申請展延，展延期間內僅需繳息及免收第一年信保保證手續費。

另針對受疫情影響無法如期繳納貸款的客戶，尚瑞強表示，可申請房貸、車貸、信用貸款利率減碼、緩繳及展延；信用卡持卡人也可申請卡費緩繳、免收違約金及循環息；對於醫護人員除提供降息緩繳優惠之外，也推出醫護人員專屬手續費優惠專案，6月底前新申辦房貸、車貸及個人信貸，可有超優惠專案手續費1000元。

國泰人壽昨也宣布，自4月起提供房貸戶6個月的房貸紓困措施，即日起至8月31日，針對救護醫療人員、疫情防治相關人員(如海關、檢疫人員、藥師等)、確診遭隔離患者、因疫情無法回台、自主健康管理、非自願性失業或放無薪假者，凡貸款餘額在1000萬元以內的自用住宅客戶均得提出申請，依現行利率減1碼（即0.25個百分點）計收利息至109年9月30日止，是國內壽險業首家推出相關措施。