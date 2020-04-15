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北富銀區塊鏈錢包中止實驗 我金融監理出沙盒已達二件

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會最新公布國內金融科技創新實驗業務試辦進度及內容，台北富邦銀行與帳聯網合作的區塊鏈錢包已於3月19日提前中止、結束實驗出沙盒，一個月內即4月19日前需申報結果給金管會，我國出金融監理沙盒的創新服務達到2件。此外銀行尚有7件申請試辦，保險業已核准5件，證券業有2件申請中，總計有14件申請試辦。

金管會自2019年開放金融業與科技業監理沙盒實驗，累計受理13件申請案，七件進入沙盒實驗。金管會綜合規畫處官員表示，目前已有二件出沙盒，分別是凱基銀與中華電信合作的手機門號辦貸款與北富銀與台新銀合作的區塊鏈錢包，3月19日因已達到金額上限，因此提前中止，一個月內要報實驗結果，但金管會目前還沒收到；金管會官員表示，北富銀這塊目前只進行小的實驗，未來要再擴大，應該會二度申請進沙盒實施，更大的目標在跨境匯款，之後才會真正應用到實際金融服務上。

此外有二業者撤回，二件正在審查中，並要求補件，包括櫻桃支付，因此還有三件尚在實驗中；至於外籍移工二件跨境匯款實驗截至時間原本到4月底，因為涉及法匯違反銀行法，要等銀行通過電支法，才能落地正式商轉，目前都已申請實驗展延。統振延六個月到10月29日，易安聯也已提出申請正在審查中。

至於試辦方面，銀行局副長局黃光熙表示，至3月底為止，目前有7件申請中，包含總計5種類型。包括北富銀的投資理財服務、 凱基與國泰世華銀的身份驗證機制；花二與竹一的雲支付行動業務金融卡；國泰世華銀的金融服務站的咨詢服務；以及結合公共運輸定期票的悠遊卡公司，目前並沒有審查中的案件。

證期局統計證券期貨有2件申請試辦。至於保險方面，保險局副局長張玉輝說，目前已核准五件試辦；包括國泰人壽電子不給付函、台灣人壽理賠影像送件、中壽的行動投資身份認證及台灣人壽iPhone線上理賠申請、第五件是11家保險業一起申請的保險理賠聯盟鍊，目前二件審查中。創新中心針對審查件數，有二件還在補件中。

金管會 保險 國泰世華

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