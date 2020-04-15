首季果然保費跳懸崖！壽險公會分析四原因

2020年第1季果然出現保費懸崖！據壽險公會今（15）日公布第1季綜觀109年1~3月業績，總保費收入7832億元，減少10.1%；其中初年度保費收入2,170億元，更較去年減少37.7%。

投資型保險商品初年度保費收入456億元，年減32.9%。

壽險公會分析壽險業首季業績表現，有四原因造成。其中傳統型保險商品部分，在一、保單責任準備金利率下調1碼；二、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及三、金管會公布宣告利率平穩機制於今年7月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，2020年3月傳統型初年度保費收入相較去年同期減少38.9%。

至於投資型保險商品部分，保險局就先前銷售主力之目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，2020年3月投資型初年度保費收入相較去年同期減少32.9%。

此外，初年度保費收入2170億元中，各個通路業績分別為：壽險公司本身行銷體系87,559百萬元佔40.35%；銀行經代保代通路104,620百萬元佔48.21%；傳統保險經紀人、保險代理人僅24,833百萬元佔11.44%。銀行經代保代通路之初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路比為2.10：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。