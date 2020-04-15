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影／不戴口罩不能進銀行 顧立雄：最快本周五實施

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
進行銀是否要戴口罩？金管會主委顧立雄表示，銀行公會已經做出決議進銀行都要戴口罩，已提案到中央疫情指揮中心，最快本週五實施。記者杜建重／攝影
進行銀是否要戴口罩？金管會主委顧立雄表示，銀行公會已經做出決議進銀行都要戴口罩，已提案到中央疫情指揮中心，最快本週五實施。記者杜建重／攝影

金管會主委顧立雄今天在立法院表示，銀行公會已經做出決議，進銀行要戴口罩的政策本周五會提案到中央疫情指揮中心來決議，若來不及那就下周二，最快本周五就可以開始施實施。

顧立雄上午前往立法院財政委員會，就證券交易法修正草案備詢，顧立雄在會前受訪時針對進到銀行是不是要戴口罩一事表達看法。

顧立雄說，銀行公會已經做出決議，有提出建議說要強制戴口罩，沒有戴口罩就不能進去。因為這一點必須要有依據，要有法律上的授權，所以應該要由中央疫情指揮中心來作指引，才能據以公告：「戴口罩才能進銀行」。

記者問戴口罩進銀行會不會有治安上的考量？會不會造成恐慌？

顧立雄開玩笑說：是戴口罩會引起恐慌，還是不戴口罩會引起恐慌？

顅立雄表示，現在戴口罩，已經是一個很普遍的情況，為了防疫需要，進銀行要戴口罩，若是沒有準備口罩，是不是應該要回家拿，否則就不宜臨櫃處理。

至於最快什麼時候會實施？顧立雄表示，因為要提案到中央疫情指揮中心，希望這周可以實施，如果這禮拜五不行那就下禮拜二。

金管會主委顧立雄表示，進銀行要戴口罩的政策最快本周五就可以開始施實施。記者杜建重／攝影
金管會主委顧立雄表示，進銀行要戴口罩的政策最快本周五就可以開始施實施。記者杜建重／攝影
金管會主委顧立雄今天在立法院表示，銀行公會已經做出決議，進銀行要戴口罩的政策本周五會提案到中央疫情指揮中心來決議，若來不及那就下周二，最快本周五就可以開始施實施。記者杜建重／攝影
金管會主委顧立雄今天在立法院表示，銀行公會已經做出決議，進銀行要戴口罩的政策本周五會提案到中央疫情指揮中心來決議，若來不及那就下周二，最快本周五就可以開始施實施。記者杜建重／攝影

口罩 顧立雄

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