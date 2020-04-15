行動支付助防疫 精誠助攻全聯打造智慧支付整合服務

防疫從減少接觸做起，精誠（6214）2019年協助全聯整合第一代實體福利卡，推出線上支付「PX Pay」，將第一代實體福利卡會員無痛轉換至全聯PX Pay第二代會員系統，帶著婆婆媽媽走進行動支付的世界，透過綁定信用卡或儲值卡，串接支付、會員和集點系統，不僅結帳速度加快，介接多家銀行信用卡及儲值卡，付款管道選擇性多，增加消費者使用意願。

精誠表示，全聯PX Pay至今下載量已突破600萬，據資策會2019年度行動支付使用排行調查，已正式晉升成為台灣第三大行動支付工具。在疫情期間使用PXPay行動支付，不用現金、不用實體卡片、更不用報電話號碼，結帳快速同時完全不用接觸，為自己與家人健康把關。

對企業來說，導入行動支付系統不僅付款便利，更是會員經營的一大利器，透過會員系統與支付平台的介接，企業能夠貼近會員使用需求、優化購物體驗，並增加會員黏著度，打造會員經濟。這也是全聯圈粉、業績成長的強大推進器。

導入 PX Pay行動支付系統後，吸引不少習慣使用行動支付的年輕消費者成為會員，配合全聯新型態店鋪的拓展，也讓全聯從婆婆媽媽的全聯，轉變為全家人的全聯，成功爭取新市場商機。

全聯是實體零售產業數位轉型的最佳範例，在不影響業務經營下，精誠將既有的第一代全聯福利卡資料，全數無痛轉換爲精誠系統，在不到一年的時間內，將資料全面雲端化，將實體儲值卡片升級為行動儲值卡，串接不同付款平台，消費者可自由選擇以儲值方式付費，或是以信用卡付費。

對不習慣轉換成行動儲值卡的消費者，精誠也說，實體儲值卡仍可使用，無論消費者採取何種消費模式，相關資料都會統整到同一平台，對行銷單位來說，這些會員的消費資訊，可以為全聯創造最大行銷價值，也就是精誠強調的以軟體力與數據力創造客戶的行銷力。

精誠智慧支付整合服務，結合軟體力與行銷力，協助零售餐飲業透過便利的消費支付模式，培養忠誠會員、深耕會員商機，進一步落實全通路（Omni-Channel）智慧服務，包含 「O2O電子禮券導客服務」、「行動會員/儲值卡多元支付」與「儲值卡經營熟客」等。

精誠除了協助全聯成功導入PX Pay，也成功服務多家零售餐飲業領導業者，涵蓋國際最大咖啡連鎖品牌、全球最大速食業者、最大倉儲量販業者等。

迎接會員經濟時代來臨，精誠近年積極整合金融支付生態圈資源，自2018年起，在經濟部中小企業處SBIR的支持下，推動「行動會員儲值卡支付應用計畫」，透過學者專家指導與合作業者專業技術投入，強化服務能量，提供零售餐飲業者更方便的智慧支付整合服務。