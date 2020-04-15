台銀攜手台灣Pay 聖德科斯掃碼消費折15%

台灣銀行表示，4月起與聖德科斯合作舉辦「夏日‧有機‧健康 來聖德科斯現折15%」活動，自本年4月1日起至6月30日止，於全台聖德科斯門市使用「台灣Pay」消費，單筆消費不限金額立享現折15%，每筆折扣上限200元，本活動折扣總金額以100萬元為上限。

台銀表示，聖德科斯為國內生機食品著名連鎖商店，全台有遍及北／中／南／東約計90家門市據點，提供多品項的有機食品，讓大家買得安心、吃得健康，現在只要在結帳時拿出手機秀出「台灣Pay」付款碼，掃碼消費就能輕鬆享受行動支付帶來的便利，還能享有活動優惠。

「台灣Pay」提供購物、繳費、繳稅、轉帳及提款等多元服務，今年第2季攜手國內各大型連鎖店家，包括八方雲集、茶湯會、全國電子、馬可先生、悟饕池上飯包、Q burger饗樂餐飲、丁丁藥局、聖德科斯、小北百貨、太和工房、築間幸福鍋物等舉辦優惠活動，使用「台灣Pay」掃碼支付，讓大家的生活便利且樂享回饋。