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催出百貨母親節消費力 HAPPY GO Pay添合作銀行達10家

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
HAPPY GO Pay即日起新增三間合作銀行，即日起至6月30日，綁定指定銀行信用卡，享消費滿額最高10倍回饋，再享單月累積回饋、單筆滿額贈等優惠。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO Pay即日起新增三間合作銀行，即日起至6月30日，綁定指定銀行信用卡，享消費滿額最高10倍回饋，再享單月累積回饋、單筆滿額贈等優惠。 圖／HAPPY GO提供

新冠肺炎疫情擴散逾一個月，昨日再傳零確診的好消息，正值母親節檔期活動期間，無疑是為低迷好一陣子的消費市場打了一劑強心針，各大百貨公司紛紛出招，希望催出買氣， HAPPY GO Pay宣布，即日起再添中國信託、新光、匯豐三銀行的合作，總計共十家銀行可綁定信用卡，指定銀行再享最高10倍點數回饋。

百貨母親節檔期正式開跑，HAPPY GO旗下iCONNECT智能數據也公布最新調查顯示，即使疫情期間，仍有八成以上的卡友還是習慣到百貨公司挑選禮物。

對此，HAPPY GO也攜手遠東百貨推出母親節扣點快閃活動，推出史上最優的50點兌換200元紅利券，滿額再抽汽車大獎，並和遠東SOGO推出「美麗100%滿額贈」活動，希望在防疫期間助攻百貨公司母親節檔期。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示，HAPPY GO Pay自推出後，有效吸引年輕卡友使用，其中以31~50歲為主力客群，且屬於高貢獻、高消費（VVIP）卡友的佔比高達七成二，消費力相當可觀，是整體卡友的5~6倍之多。

為服務更多卡友，HAPPY GO Pay自4月開始將合作的銀行信用卡一口氣擴大為十家銀行，包括：遠東銀行、花旗銀行、聯邦銀行、華南銀行、第一銀行、新光銀行、玉山銀行、匯豐銀行、中國信託銀行及台新銀行。

而迎戰母親節檔期，HAPPY GO Pay則自即日起至6月30日，除台新銀行之外，皆享消費滿額最高10倍回饋，再享單月累積回饋、單筆滿額贈等優惠，且新合作銀行還有上線優惠，包括：中國信託綁卡單筆消費不限金額即贈100點，匯豐銀行綁卡單筆消費滿100元即贈50點。

另，百貨通路還提供使用HAPPY GO Pay滿2,000元送160點，滿5000送400點。同時，HAPPY GO也持續擴大多元的累兌點管道，並提供超值的累兌比例備戰母親節活動，預計帶動高頻次的兌點潮，為百貨通路迎戰第二季業績續添柴火。

值得一提的是，儘管今年母親節檔期受到新冠肺炎疫情衝擊，但根據iCONNECT智能數據行銷調查，若通路有消毒服務並祭出超殺優惠，仍有近七成的卡友願意出門消費，並表示只要戴口罩做好消毒動作，於室內保持1.5公尺「社交距離」，百貨仍是購買禮物的第一首選。

至於選購品類，則仍以美妝保養為主，營養保健品在防疫期間異軍突起竄升至第二名，生活家電類則是因應自煮商機位居第三名。至於禮物預算約$3,000~$10,000元之間，更有近二成卡友表示選購金額無上限。

迎接溫馨母親節，遠東SOGO即日起至4月26日推出「美麗100%滿額贈」，忠孝館1F化妝品區當日單櫃消費，憑電子發票及銷貨明細，滿6,000元可兌換Kinyo8吋充電USB充電式電扇或HAPPY GO點數680點；滿20,000元可兌換大家源大廈扇或富士電通12L立式雙層電烤箱，另有「HAPPY GO品牌有禮特別贈」攜CHANEL、Dior、SK-II、ESTEE LAUDER等22間美妝品牌，當日單櫃滿12,000元，再贈SOGO商品禮券400元；即日起至4月27日亦有「美麗馨意 點點換現金」活動，可用200點換100元母親節購物金。

遠東百貨自4月16日起祭出母親節扣點快閃活動，卡友可享50點換200紅利券，活動期間持HAPPY GO卡於全館當日單筆消費每滿2000元並成功累點，再享驚喜抽汽車的機會。

另外，為力挺防疫天使，遠東百貨也將自4月16日至5月12日推出專屬醫護人員加碼活動，凡醫護人員持醫護證件即享百貨服飾滿5,000元送500外，還可兌換「HAPPY GO點數100點」，不限金額憑發票還可兌換沙威隆抗菌洗手露。

HAPPY GO祭出新銀行贈點綁定禮，活動期間百貨通路使用HAPPY GO Pay滿2,000元送160點，滿5000送400點。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO祭出新銀行贈點綁定禮，活動期間百貨通路使用HAPPY GO Pay滿2,000元送160點，滿5000送400點。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO Pay即日起至6月30日推出綁定指定信用卡，最高享10倍回饋。 圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO Pay即日起至6月30日推出綁定指定信用卡，最高享10倍回饋。 圖／HAPPY GO提供

母親節 醫護人員 HAPPYGO

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