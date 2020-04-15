顧立雄：最快4月17日起 進銀行強制戴口罩

比照郵局，進銀行辦事也將規定一定要戴口罩！金管會主委顧立雄今（15）日表示，銀行公會已經做出決議，進銀行要強制戴口罩，希望在本周五（17日）提案給中央疫情指揮中心，做成正式命令，最快本周五或下周一（20日）起，沒戴口罩就不能進銀行辦事。

顧立雄今日上午出席立法院財委會，會前受訪表示，銀行公會已經做出決議，提出要強制戴口罩，沒有戴口罩就不讓他進去，因為這一點（強制戴口罩）必須要有法律上授權依據，現在法律上授權依據應該要由中央疫情指揮中心來做指引，才能夠據以公告，現在會提案到中央疫情指揮中心，做成正式的指令，才有依據規定戴口罩才能進銀行。

顧立雄表示，現在要提案到中央疫情指揮中心，這有一定的程序，金管會當然希望本周五可以提案到疫情指揮中心去，如果周五不行那就下周二，所以如果周五能提案到疫情指揮中心，最快周五或是下周一就可以實施。

至於會不會因為戴口罩而有治安疑慮？或是銀行員會恐慌？顧立雄表示，現在要想想，是戴口罩引起恐慌，還是不戴口罩引起恐慌？

他認為，這個時代好像有一點不太一樣了，現在戴口罩已經是一個很普遍的情況，在座的每一個人都戴口罩，現在為了防疫的需要，進銀行戴口罩。

顧立雄說：「你沒有準備口罩，也許就不需要臨櫃辦理 ，那就是不是再回家去拿個口罩」、「如果忘了帶，我想應該不會吧！大家都還滿習慣（戴口罩）的。」