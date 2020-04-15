元大銀行 勇奪《財訊》2020財富管理調查三大獎

元大銀行近期表現亮眼，英國《銀行家》雜誌公布2020年全球五百大銀行品牌排名，元大銀行的成長幅度名列全球第4名，快速躍升126個名次至第287名。且經《財訊》對消費大眾調查，元大銀行以提供客戶專業完善的金融服務、因應市場變化調整客戶資產配置，以及強化社區經營深耕客戶三大關鍵，於2020年財富管理大獎中，榮獲本國銀行「最佳服務獎」、「最佳理專團隊獎」及「最佳客戶推薦獎」三大獎項殊榮。

因應近年金融環境與財富管理趨勢變化，元大銀行持續優化交易服務，提升客戶體驗，讓金融服務更貼近客戶的需求。元大銀行於2019年已完成「基金快速下單服務」，讓理專依客戶需求所提出的產品組合建議，透過發送簡訊或電子郵件予客戶，客戶即可進行下單申購；元大銀行並整合虛實通路，給予客戶極為便利的理財服務。於2020年元大銀行預計將快速下單服務的產品線，擴增至海外債及境外股票，另外，也率先在萬華分行採用「人臉辨識行銷系統」專利，只要透過人臉辨識影像判斷，即能分析出適合推薦客戶的金融產品。

元大銀行精實的理財團隊，以客戶的獲利與需求為出發點，找尋適合的產品，並以多元的金融產品來協助客戶管理資產，不僅即時提供客戶市場資訊，定期檢視客戶投資部位，且因應市場變化調整資產配置。近期因疫情問題，全球金融市場波動度極大，元大銀行立即啟動客戶關懷計畫，主動積極的與客戶討論資產配置比例，珍視每位客戶於元大銀行的財富託付，「以客為尊 將心比心」，深獲客戶信賴。

元大銀行會持續秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」之經營理念，透過注重風險、客戶導向與目標管理等優質模式，提供客戶更多元、更完善之專業金融服務。除深耕財富管理客群外，亦將耕耘具財富管理潛力之房貸與信用卡客群，強化分行週邊的社區經營開發，以不斷擴大財富管理業務規模與知名度，成為親如家人、最接地氣的財富管理銀行。