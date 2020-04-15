元大金聯手逢甲大學 打造國際金融人才

元大金控長年致力於人才培育，近日攜手逢甲大學整合實務與學術資源，為企業與學校建構全面性的合作平台，透過授課、實習、未來金融實驗室等多元類型的合作項目，扎根學生的金融專業基礎與實務經驗。因應國際化發展趨勢，元大金控與逢甲大學汲取雙方優勢，共同推動東協金融人才育成深度合作，培養年輕世代優秀人才。

元大金控優秀的主管可以擔任學分學程的業師，提供商管、金融學院及資訊系所的學生學習金融核心課程；建構「元大/逢甲未來金融實驗室」，此為跨學院與跨領域合作，凡具備程式設計能力的各系所學生均可選修，提供有關財金、量化交易及系統開發程式交易能力的培訓；運用元大金控在亞洲整體布局策略，結合逢甲大學姊妹校、交換學生、國際學院等多元管道與資源，共同推動金融人才育成，創造合作成效。

逢甲大學畢業生自2008年起每年均名列「企業最愛大學生」，且連續多年蟬聯1111人力銀行企業最愛私校，近5年QS世界大學排名(QS World University Rankings)均名列前茅，相關教學與辦學品質皆有卓越評價。本次產學合作，元大金控集結旗下子公司證券、銀行、人壽、期貨及投信共同參與，給予專業課程訓練，並提供優異學子實習及就業機會，讓同學深入瞭解職場，及早確認個人職涯發展方向，從校園人才無縫轉換為職場專才。

元大金控秉持穩健經營的態度，為客戶創造財富、為股東創造價值，實踐企業社會責任，持續透過產學合作方式回饋校園與社會，培養優秀的青年學子，為台灣金融人才庫奠定堅實的基礎，達到元大始終堅持的理念「取之社會，用之社會」的良善互動成長目標。