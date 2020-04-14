超前部署！金融三業已三分之二、212家異地或居家辦公

因應新冠肺炎疫情，多家金融業者「超前部署」，啟動「營運不中斷持續計畫」。金管會今（14）日公布最新統計已啟動異地辦公的金融業名單，包括銀行金控、證券、保險業三業，已有高達212家金融機構已啟動異地或居家辦公，占所有公司的三分之二比重。

新冠肺炎疫情持續蔓延，不少金融業啟動「營運持續計畫」，據銀行局公布，總計有52家銀行通報已參考防疫指揮中指引，啟動總行的異地辦公機制，16家金控也已因應規畫。異地辦公都是以自有房舍，或是總部大樓分層辦公，以減少員工交流。

保險業方面，據保險局最新統計，所有22家壽險與20家產險均已啟動異地辦公或居家辦公，100%已啟動備援。

至於證期期貨投信業方面，券商家數較多、執行率相較保險銀行業略低，據證期局統計，券商總計68家中僅34家實施異地辦公，投信有34家、投顧26家與期貨商6家，總計為100家，占所有總數206家中的48%。

但因為銀行、保險業已100%啟動異地或居家輪流辦公，因此整體三業異地辦公的金融機構家數已達到196家，占整體比重達到三分之二。