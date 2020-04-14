元大原油正2ETF爭取豁免下市 證期局：一周內公布標準

雖然國際石油大國相繼達成減產協議，但是元大S&P原油正2ETF的淨值仍低於2元，元大投信正在爭取免清算下市的「豁免條款」，證期局副局長張振山今（14）日表示，目前期貨公會尚在研議中，金管會還沒收到正式公文，因距離上次寬限的30天僅剩六天，金管會將要求公會一周內儘速提出。

元大S&P原油正2ETF因3月下旬時淨值連續三天平均低於2元，符合下市清算條款，一度面臨下市危機，不料因金管會考量市場短線過度波動，祭出放寬融通，將「連續三個營業日基金淨值連續低於2元」的下市規定放寬至「近30個營業日淨值平均低於2元」，但統計從3月20日以來14個營業日該基金淨值都低於2元，因此再度引起投資人關注。

有關相關期貨ETF下市清算門檻的「豁免條款」是否有什麼審查要件？或是實際標準為何？證期局官員表示，期貨公會自3月23日起已開始延議，目前要等公會給正式建議文件才會得知。

3月19日發布的最新函令中有「因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨值資產發生重大波動，得報金管會核准於一定期監內不受前揭規定限制」。

但日前金管會在台股盤中公布為元大S&P原油正2放寬下市門檻，導致部份投資人損失，引發「量身訂作」、「資訊不對等」等爭議，此次金管會承諾「時間不會太短讓大家恐慌」，而且據距離319發布函令以來，放寬一個月計算平均值的時限也已經接近，到現在統一規則標準還沒出來，恐怕又會引發投資人恐慌，證期局僅表示會儘快，應該一周內就會決定。且通過後馬上公告投資人周知，且個案一樣需經申請核准才能豁免。