快訊

「致命中國」隨肺炎現形，美日擬資助製造業回國

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

元大原油正2ETF爭取豁免下市 證期局：一周內公布標準

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／即時報導

雖然國際石油大國相繼達成減產協議，但是元大S&P原油正2ETF的淨值仍低於2元，元大投信正在爭取免清算下市的「豁免條款」，證期局副局長張振山今（14）日表示，目前期貨公會尚在研議中，金管會還沒收到正式公文，因距離上次寬限的30天僅剩六天，金管會將要求公會一周內儘速提出。

元大S&P原油正2ETF因3月下旬時淨值連續三天平均低於2元，符合下市清算條款，一度面臨下市危機，不料因金管會考量市場短線過度波動，祭出放寬融通，將「連續三個營業日基金淨值連續低於2元」的下市規定放寬至「近30個營業日淨值平均低於2元」，但統計從3月20日以來14個營業日該基金淨值都低於2元，因此再度引起投資人關注。

有關相關期貨ETF下市清算門檻的「豁免條款」是否有什麼審查要件？或是實際標準為何？證期局官員表示，期貨公會自3月23日起已開始延議，目前要等公會給正式建議文件才會得知。

3月19日發布的最新函令中有「因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨值資產發生重大波動，得報金管會核准於一定期監內不受前揭規定限制」。

但日前金管會在台股盤中公布為元大S&P原油正2放寬下市門檻，導致部份投資人損失，引發「量身訂作」、「資訊不對等」等爭議，此次金管會承諾「時間不會太短讓大家恐慌」，而且據距離319發布函令以來，放寬一個月計算平均值的時限也已經接近，到現在統一規則標準還沒出來，恐怕又會引發投資人恐慌，證期局僅表示會儘快，應該一周內就會決定。且通過後馬上公告投資人周知，且個案一樣需經申請核准才能豁免。

金管會 元大投信 期貨

延伸閱讀

中美貿易戰影響　上市櫃去年海外投資創史上新低

股市大戶落跑 金管會分析有兩原因

擬動用特殊豁免？元大原油正2逼近30天下市門檻

逢甲、元大產學合作 就業優先錄用

相關新聞

兆豐銀獨董廖學興逝世 享壽67

兆豐金今（14）日發布重訊指出，子公司兆豐銀獨立董事、昭明法律事務所所長廖學興逝世，新任者尚未選任。

中美貿易戰影響　上市櫃去年海外投資創史上新低

金管會今公布去年上市櫃公司海大陸投資與海外投資情形，受到去年美中貿易戰影響，上市櫃公司去年大陸投資與海外投資金額皆創下史...

進銀行一律戴口罩 最快本周公告

銀行公會正研議，將建議金管會對外公告，民眾到銀行辦事一律要戴起口罩，若民眾不配合，不排除將比照郵局一樣開罰。金管會銀行局...

民眾到銀行辦事強制戴口罩 銀行公會已建議金管會

金管會今（14）日表示，銀行公會13日已作出決議，建議民眾進入銀行必須戴口罩，金管會在收到公會正式建議後，會洽疫情指揮中...

市場回檔修正 台新銀建議布局投資級債券

針對此次金融市場回檔修正，台新銀行今（14）日建議民眾布局具備評價面優勢及價值修復潛力的投資級債券，並審慎面對理財投資才...

中信金控挺氣候風險治理 簽署支持TCFD專案

4月22日即將迎來第50個世界地球日，中信金控公司積極落實企業永續發展，本月2日正式簽署支持由20國集團（G20）成立國際金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）所發布的「氣候相關財務揭露建議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD），將導入氣候變遷風險治理架構，建立辨識、衡量、監控及報告等管理機制，積極因應氣候變遷對企業帶來的風險與機會。

國壽提供半年房貸紓困 千萬元內利率減0.25%

為緩解新冠肺炎疫情衝擊，國泰人壽自4月起提供房貸戶六個月的房貸紓困措施，與全民共體時艱。即日起至8月31日，針對救護醫療...

現金不是王、是過客 謝金河點出巴菲特屹立不墜關鍵

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，財信傳媒董事長謝金河強調，面對百年一遇的世界，心境調適非常重要，不要走極端，他以具體例子點...

元大證券投資先生App 數位內容產品屢創佳績

元大證券身為證券業財富管理龍頭，全方位財富管理實力深獲各界好評。2020年《財訊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中，元大證券...

肺炎黑天鵝震撼全球金融市場 銀行建議布局投資級債券

新冠肺炎疫情黑天鵝持續肆虐全球各國，各主要金融市場都造成金融海嘯以來最大震盪，台新銀行表示，疫情確實增強今年全球財政與貨...

廖俊智悼陳昇瑋 「他是百年難得的才子」

陳昇瑋曾任中研院資科所研究員，並協助中研院院長廖俊智創辦科普平台「研之有物」。廖俊智昨天表示，陳昇瑋是他所見過「百年難得一見的才子」，除了有理想、熱忱，更展現多方面長才。

陳昇瑋…大數據天王 也是電玩界傳說

陳昇瑋辭世，科技業與學界人士形容這是「人工智慧（ＡＩ）界最悲痛的一天」。陳昇瑋是台灣資料科學、人工智慧領域翹楚，他身兼多職都與ＡＩ有關。有人形容，陳昇瑋是台灣極少數能用「人話」講解人工智慧的人；他自己則曾自稱，研究資料科學（大數據）「將是最性感的職業」。

熱門新聞

溜直排輪曾跌倒 AI頂尖專家陳昇瑋辭世

「百年難得的才子！」陳昇瑋猝逝 AI產學界一片嘆息

33歲侯嘉騏掌漢神百貨 成A咖百貨最年輕舵手

兆豐銀獨董廖學興逝世 享壽67

陳昇瑋…大數據天王 也是電玩界傳說

不敵新冠疫情 台中李方艾美酒店暫緩籌備、資遣員工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。