不受美中貿易戰影響 上市櫃大陸及海外投資獲利創新高

金管會今（14）日公布去年上市櫃公司大陸投資及海外投資情形，受美中貿易戰波及，大陸投資家數首見衰退，大陸及海外投資增加的金額來到歷年新低，但投資收益則完全不受影響，雙創歷史新高。

金管會證期局副局長張振山表示，去年底止，上市櫃公司合計1,198家赴大陸投資，占全體上市櫃公司的七成四，，比前年減少二家，是歷年來首見，但因今年有六家公司延後申報財報，若計入有可能家數仍增加。

至於累計投資金額，去年底止，上市櫃公司累計投資大陸2兆5110億元，較前年增加117億元，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展或建廠的資金需求，因此增加大陸投資金額。

上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

上市櫃公司累計投資海外金額則有6兆6913億元，較前年增加1,557億元，主要是因海外子公司營運資金需求、參與現金增資或增加營運據點，因此增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

值得注意的是，上市櫃公司到大陸及海外投資金額，增加的金額，都是歷年來最低。張振山表示，主要是受美中貿易戰影響，投資金額增加的速度變慢。

投資損益方面，去年上市櫃公司投資大陸利益合有3,313億元，比前年增加38億元。

其中上市公司，主要是半導體業因獲利漸穩及成本控制有成且營運狀況改善所致；上櫃公司則是光電業因成本控管得宜所致。

上市櫃公司投資海外利益合計則有4,898億元，上市公司主要是半導體業因成本控制有成且營運狀況改善及認列投資利益增加所致；上櫃公司則是其他業因前年提列採權益法投資的減損及認列部分債權的預期信用損失，而本期無此情形，獲利相對增加。

上市櫃公司去年在大陸、海外的投資利益金額，也同創歷年新高，顯然完全不受美中貿易戰影響。

此外，在大陸投資收益匯回方面，去年底止累計匯回金額有4,906億元，占累積原始投資金額的19.54%，再度刷新歷史紀錄。

張振山表示，主要是因配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利或出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。