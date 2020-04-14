中美貿易戰影響　上市櫃去年海外投資創史上新低

金管會今公布去年上市櫃公司海大陸投資與海外投資情形，受到去年美中貿易戰影響，上市櫃公司去年大陸投資與海外投資金額皆創下史上新低。

據金管會統計，截至去年底，上市公司累計投資大陸2.26兆元、上櫃公司2426億元，合計共2.51兆元，僅比去年底增加117億元；海外投資部分，截至去年底，上市公司累計投資6.1兆元、上櫃公司5911億元，合計6.69兆元，較去年底增加1557億元。去年大陸投資增加金額117億元與去年海外投資增加金額1557億，皆創下單年投資金額的史上新低。

金管會證期局副局長張振山表示，大陸投資金額與海外投資金額創新低，主要是去年中美貿易戰的因素，導致上市櫃公司不敢大舉往海外投資。大陸投資部分去年上市櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大；海外投資部分上市櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

此外，上市櫃公司去年大陸投資收益金額約3313億元，較去年同期增加31億元；上市櫃去年海外投資收益4898億元，較去年同期增加54億元，皆創下歷史新高。張振山表示，主要是半導體業因獲利漸穩及成本控制有成，且營運狀況改善所致，上櫃公司在大陸投資部分是光電業成本控管得宜所致。

另上市櫃公司去年大陸投資收益匯回金額約442億元，截至去年底止，上市櫃公司投資收益累計匯回金額約4906億元，占累積原始投資金額2.51兆元約佔19.54%，也創下史上新高。證期局表示，去年上市櫃大陸投資收益匯回，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利或出售股權收益匯回所致，上市櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。