法商科法斯：兆元紓困支持下 企業有更完善保障

法商科法斯公司致函本報表示，政府已提供兆元的紓困措施，科法斯集團會將此訊息納入風險評估。例如，德國政府計畫透過對保險公司進行部分再保險的方式協助企業紓困，科法斯誠摯歡迎政府採取任何類似舉措，這將使科法斯能為台灣企業提供更完善的風險保障，並願意與主管機關及相關政府機構就此議題進行討論。

科法斯信用保險公司有長達70年歷史，首要任務是與保險客戶共同預防未付發票的風險，為遍布全球200國家的350萬家企業做出風險評估。有鑑於任何企業的財務狀況皆可能變化快速，因此科法斯的職責是為保險客戶進行買方的財務監控，並就應承擔及規避的風險提供建議。

科法斯說，現階段根據個別買方狀況調整其信用額度，在全球曝險部位高達約5,000億歐元。正因全球有 25%的企業破產是由於業務合作夥伴的財務問題所致，科法斯在協助企業預防損失的角色至關重要。若未能夠準確評估風險，則由科法斯履行承諾，對保戶進行理賠。

科法斯指出，信用保險是受高度監管的商業活動，考量當前新冠肺炎疫情造成特殊經濟情況，不該預期將全球風險仍保持在疫情危機前的水平。科法斯在台灣不斷做出風險承保決策，今年至今已承保曝險額達70億歐元，持續保障台灣供應鏈，使台灣廠商在不確定的環境下仍能與其供應商進行交易，此部分供應商的應收帳款曝險額超過40億歐元，與科法斯集團目前全球曝險部位5,000億歐元相較，近日降低信用額度比重是微不足道。

另一方面，科法斯觀察到近來亞太區鋼鐵業付款拖欠情況，就理賠的數量及金額有顯著增加趨勢。台灣2020年第一季所收到鋼鐵業理賠申報金額，已是2019年整年理賠金額的兩倍。其他如零售、旅遊、觀光相關產業、運輸、ICT、金屬等行業皆深受疫情衝擊。

科法斯說，國內政府已提供兆元的紓困措施，科法斯集團將此訊息納入風險評估。例如，德國政府計畫透過對保險公司進行部分再保險的方式協助企業紓困。我們也誠摯歡迎台灣政府採取任何類似舉措，這將使科法斯能為台灣企業提供更完善的風險保障。我們願意與主管機關及相關政府機構就此議題進行討論。