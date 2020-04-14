央行標售10年債 得標利率歷史新低

陳昇瑋辭世，科技業與學界人士形容這是「人工智慧（ＡＩ）界最悲痛的一天」。陳昇瑋是台灣資料科學、人工智慧領域翹楚，他身兼多職都與ＡＩ有關。有人形容，陳昇瑋是台灣極少數能用「人話」講解人工智慧的人；他自己則曾自稱，研究資料科學（大數據）「將是最性感的職業」。

2020-04-14 00:43