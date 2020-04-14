央行標售10年債 得標利率歷史新低
台灣公債利率續探底，壽險大戶投資興趣大減。中央銀行今（14）日標售10年期公債300億元，得標利率0.508%為歷史新低，並較2月標售的同年期公債下跌4.2個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。
資深券商主管分析，央行標售10年公債，投標倍數為2.12倍、得標利率符合市場預期，對這次標債結果為中性看待；進一步觀察各行業得標比重，前期10年債標售時進場大買41%的壽險業，這次著眼利率水準過低、搶標意願轉淡，僅得標8.67%，較前期大減32.33個百分點。
券商主管說：「利率低到這個水準，對壽險業的吸引力已明顯降低了。」
儘管壽險激烈搶標盛況不再，但具有補券需求的銀行進場承接，本期公債標售，銀行得標比重達57.17%，證券商奪下23.5%，票券業抱回10.66%。
在次級市場上，10年債殖利率同步收在0.503%，下跌0.53個基本點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言