中國信託智動GO 創新導入三大功能

中國信託商業銀行金融創新不間斷，自2017年推出「智動GO」線上智能理財「自動再平衡」(Auto Rebalance)功能後，今(2020)年3月推出全新一代智能演算理財系統，包含：目標分帳管理、規劃退休月花費、AI投資組合三大創新功能，同時結合最新人機協作與用戶回饋元素，解決投資人理財難題，投資金額最低新台幣1,000元，讓投資更簡單。

中國信託智動GO，為了讓全民理財規劃變簡單，再次升級推出新一代智能演算理財系統，特別加入分帳目標管理、規劃退休月花費、AI投資組合三大功能。

中國信託銀行表示，分帳目標管理功能讓使用者只需一個中信帳戶，即可將資金分配到不同的理財目標，例如：用戶可使用智能扣款功能，每個月扣1,000元到子女教育帳戶、扣1,000元到自己的退休帳戶等，同時規劃與追蹤多個理財目標，達到分帳管理專款專用的效果。

針對國人不了解該準備多少退休金與退休制度，中信銀行特別研發一套全台首創的規劃退休月花費平台，化繁為簡的將複雜的勞工退休制度轉化成簡單的對話流程。

只要輸入退休後每個月想花多少與目前投保薪資，即可試算個人勞保年金、勞退及退休缺口，並取得適合自己風險屬性的投資方案。

AI投資組合為運用AI深度學習進行投資判斷，根據不同目標達成狀態，進行動態鎖利，搭配原有自動再平衡功能，提升目標達成率。

中信銀行針對用戶調查智能投資偏好，發現無經驗投資者最在乎是否有人協助說明；有經驗投資者則在乎投資績效與平台選出標的是否符合期待。

中國信託智動GO結合最新人機協作服務與用戶回饋元素，透過網頁共同瀏覽(Web Co-browsing)功能，讓專業諮詢顧問與具有退休理財規畫顧問證照(Retirement Financial Advisor，簡稱RFA)的空中理財規畫師，透過遠距連線，協助客戶完成線上規畫，同時解答各種疑問。

開始執行投資計畫後，客戶可以彈性修改投資計畫，例如將目標達成金額從新台幣5萬元提高至8萬元，或目標達成期間由三年縮短為兩年，當目標達成率有大幅變化時，系統也會即時寄出重新規劃建議通知，隨時掌握目標達成狀況。

中信銀行表示，全球股市受到疫情影響已修正一段時間，此時正是採取基金定期定額扣款的好時機，透過定期定額分散進場風險，趁跌時買到更多單位數，提高獲利機會。

過去無論是亞洲金融危機、金融海嘯、歐債違約、中美貿易戰等，股市在修正後還是震盪向上，中信銀行建議可趁低檔時布局，掌握下一波投資契機。

中國信託智動GO積極追求投資技術創新、操作流程簡單與使用者經驗為最優先考量，期待落實普惠金融，新功能可望協助投資民眾解決投資所遇到的困難，讓投資規劃更具方向性與紀律性地累積財富。