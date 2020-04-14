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市場回檔修正 台新銀建議布局投資級債券

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

針對此次金融市場回檔修正，台新銀行今（14）日建議民眾布局具備評價面優勢及價值修復潛力的投資級債券，並審慎面對理財投資才能適時避開危機，進而掌握未來潛在機會。

台新銀行指出，新冠肺炎疫情黑天鵝持續肆虐全球各國，各主要金融市場皆造成金融海嘯以來最大震盪，各國政府為因應疫情衝擊，紛紛採取降息、推供企業紓困、減稅等寬鬆貨幣政策和創紀錄的財政刺激計畫，以重振市場信心。

此波疫情雖延緩民間消費及企業生產，預料未來疫情受到控制後，原遞延之消費需求與企業產能將會迅速回升，市場普遍預估今年下半年全球GDP將逐步回復至成長軌道。新冠肺炎疫情黑天鵝事件，確實增強今年全球財政與貨幣政策雙軌趨勢。

受到疫情影響，民眾減少外出機會，但投資理財可不中斷，台新銀行建議民眾宅在家中時，可善用該行提供的各項數位金融服務進行資產配置調整，才不會因疫情而打亂理財計畫。

台新銀行網路銀行領先同業率先推出的海外債券交易，免除臨櫃下單限制，簡單三步驟即可完成交易，是喜歡固定收益、偏好領息民眾的好選擇。

小資族可善用「e級Bond」專區投資精選國際知名債券，低門檻僅需面額5,000美元即可投資，輕鬆入手無負擔。

想要聰明加碼，又不想押注單一產品的民眾，則可以考量「台新智多新」智慧理財平台提供適合的攻守兼備、多元投資組合建議，透過定期檢視，持續汰弱留強，以掌握市場契機。

如民眾偏好特定標的，想逢低進場，則建議可以透過台新銀行行動銀行、網路銀行「定期定額」進行基金規律投資，不但有機會降低整體持有成本，更可藉由長期複利效果，享有較高的獲利機會。

除了理財投資外，台新銀行也建議民眾防疫期間應注意身體健康並適度增加健康險，以彌補如因疾病產生的醫療費用、或住院時收入損失的財務缺口。

台新銀行財富管理秉持「專業領航 認真守護」的精神，積極提供各類型創新的金融服務，期望協助民眾於防疫時期，也能透過數位金融通路服務隨時隨地做好理財規畫，以因應市場變化，持續動態調整資產規畫，朝著理財目標邁進。

台新 疫情 債券

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