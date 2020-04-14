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直播／好消息！睽違36天 國內今無新增新冠肺炎病例

國壽提供半年房貸紓困 千萬元內利率減0.25%

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為緩解新冠肺炎疫情衝擊，國泰人壽自4月起提供房貸戶六個月的房貸紓困措施，與全民共體時艱。即日起至8月31日，針對救護醫療人員、疫情防治相關人員（如海關、檢疫人員、藥師等）、確診遭隔離患者、因疫情無法回台、自主健康管理、非自願性失業或放無薪假者，國泰人壽也提供房貸紓困措施，凡貸款餘額在新台幣1,000萬元以內的自用住宅客戶均得提出申請，依現行利率減1碼（即0.25個百分點）計收利息至9月30日止，這也是自房屋貸款本息緩繳優惠之後，國泰人壽針對防疫推出的房貸紓困2.0措施，更是業界首家推出相關措施的保險公司。

同時，因應新冠肺炎疫情嚴峻，國泰人壽持續配合行政院與金管會的防疫提醒製作防疫措施eDM，傳遞正確且完整的防疫資訊外，在實體據點與官方網站也提供客戶防疫的完整保護與暖心提醒，讓民眾能夠在處理保單業務之餘，也能感受到人際間的溫馨關懷。

國泰人壽表示已做好充足的防疫因應措施來維護臨櫃客戶的健康，各服務據點、包含公共環境的電梯與洗手間，甚至是保戶經常接觸之物品或空間，都加強消毒頻率。亦持續進行員工的自我健康管理，佩戴口罩外及每日兩次測量體溫之外，如遇郵件收發時，客服人員也配戴醫用手套全程處理，避免文件接觸感染的可能性。

國泰人壽 疫情

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