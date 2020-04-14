元大證券投資先生App 數位內容產品屢創佳績

元大證券身為證券業財富管理龍頭，全方位財富管理實力深獲各界好評。2020年《財訊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中，元大證券持續創下佳績，一舉囊括「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳數位金融」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」以及「最佳創意行銷(影音)獎」等七項殊榮，成為本次財富管理大獎的大贏家！

元大證券近年在金融科技方面屢創新高峰！獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」的「AI智能選股App-投資先生」是業界少見、擁有全方位豐富資訊的自製平台下單App，自2018年9月上線以來，已創造近90萬次下載量，便利的金融服務及完善功能深受投資人喜愛。

「投資先生App」除了搭配AI智能運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，功能方面更精益求精，推出更多元交易商品服務，不僅可交易國內期貨、選擇權，還能支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台，獲獎可謂實至名歸。元大證券在數位金融創新推動成效可見一斑，與元大證券優質的財富管理團隊相輔相成，能實現全方位理財之專業服務。

元大證券將持續深耕專業金融領域，不斷推出創新服務，積極擴展海外服務版圖，整合集團海內外子公司資源，致力於提供客戶理財的金融商品與服務，進而贏得客戶認同。展望未來，元大證券將秉持著台灣龍頭券商的責任，持續提升在投資人心目中的價值，作為投資人永遠之最佳財富管理夥伴！