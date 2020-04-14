肺炎黑天鵝震撼全球金融市場 銀行建議布局投資級債券

新冠肺炎疫情黑天鵝持續肆虐全球各國，各主要金融市場都造成金融海嘯以來最大震盪，台新銀行表示，疫情確實增強今年全球財政與貨幣政策雙軌趨勢，針對這次金融市場回檔修正，建議民眾布局具備評價面優勢及價值修復潛力的投資級債券。

台新銀表示，各國政府為因應疫情衝擊，紛紛採取降息、推供企業紓困、減稅等寬鬆貨幣政策和創紀錄的財政刺激計畫，以重振市場信心，此波疫情雖延緩民間消費及企業生產，預料未來疫情受到控制後，原遞延的消費需求與企業產能將會迅速回升，市場普遍預估今年下半年全球GDP將逐步回復至成長軌道。

台新銀指出，新冠肺炎疫情黑天鵝事件，確實增強今年全球財政與貨幣政策雙軌趨勢，針對金融市場回檔修正，建議民眾布局具備評價面優勢及價值修復潛力的投資級債券，並審慎面對理財投資才能適時避開危機，進而掌握未來潛在機會。

受疫情影響民眾雖會減少外出機會，但投資理財可不中斷，台新銀建議民眾宅在家中時，可善用各項數位金融服務進行資產配置調整，才不會因疫情而打亂理財計畫。

台新銀指出，台新銀網路銀行推出海外債券交易，免除臨櫃下單限制，簡單三步驟就可完成交易，是喜歡固定收益、偏好領息民眾的好選擇；小資族可善用「e級Bond」專區投資精選國際知名債券，低門檻僅需面額5,000美元就可投資。

台新銀表示，想要聰明加碼，又不想押注單一產品的民眾，「台新智多新」智慧理財平台提供多元投資組合建議，透過定期檢視，持續汰弱留強；如果民眾偏好特定標的，想逢低進場，建議可以透過「定期定額」進行基金規律投資。

台新銀強調，除了理財投資外，同時也建議民眾防疫期間應注意身體健康並適度增加健康險，以彌補如因疾病產生的醫療費用、或住院時收入損失的財務缺口。