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玉山金控科技長陳昇瑋 腦出血44歲辭世

經濟日報 / 經濟日報 邱力行曾宛琳／台北即時報導

玉山金控今（13）日重訊公告，玉山金控科技長陳昇瑋，日前在運動後返家途中，發生腦出血狀況，經緊急送醫搶救後，於4月11日不幸辭世，享年44歲。

陳昇瑋1976年出生，是台灣大學電機工程學博士，也是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長、科技生態發展公益基金會執行長，陳昇瑋在2018年2月開始擔任玉山金控科技長，一手打造出玉山金控智能金融。

玉山金表示，陳昇瑋在2018年2月擔任玉山金控科技長，為人積極開朗、處事認真負責，贏得主管同仁的尊敬與喜愛，結合金融與科技，積極推動數位轉型，展現傑出的經營績效。

玉山金控 陳昇 人工智慧

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