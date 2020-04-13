疫情蔓延 聯眾保經提醒及早因應保險變動年

新型冠狀病毒肺炎持續肆虐全球，義大利、西班牙等國醫生被迫根據年齡和健康狀況來選擇性治療病人，帶動民眾對保險商品的詢問度。聯眾保經副總楊振州表示，今年是國內保險商品變革年，健康險部分規定因疫情改變，而利率走低、17號公報上路將衝擊國內理財型商品，建議民眾及早因應。

楊振州示，因應新冠肺炎衝擊經濟活動，各國中央銀行接力降息救市，我國央行3月罕見降息1碼，國內重貼現率降到歷史新低水準，連動利率變動型保單宣告利率跟著調降。

另一方面，因應17號公報即將上路，最新訂定的壽險死亡保障門檻將於7月實施，即依年齡訂定死亡保額對保價金或帳戶價值的比率，例如保險人16~30歲以下的死亡保額至少須達保價金190%，隨年齡級距遞減，61~70歲是110%，70~90歲是102%，意味保險公司得提高準備金，而民眾偏好的儲蓄險保單即將變貴。

楊振州表示，隨著利率走低、17號公報上路，國內保險市場將出現三大變動：一是未來沒有高預定利率商品，因各國降息將促使新台幣、外幣利變型保單宣告利率跟降。

二是保險商品將更具話題性，因為利變型保單不易銷售後，保險公司勢必得設計出更具吸引力的商品。

三是銀行、電話行銷賣保險商品難度提高，因傳統銀行保險通路以銷售理財型商品為主力，反觀傳統保險業員有望勝出，凸顯其擅長銷售保障型商品的實力。

除理財型商品的變動外，楊振州表示，新冠肺炎疫情擴散又快又猛，更是促使健康險在農曆年後出現前所未見的變化，包括：保險公司針對新冠肺炎不會主張醫療險的法定傳染疾病除外責任、取消等待期、入住負壓隔離病房者從寬比照加護病房住院予以理賠等。

他進一步指出，疫情話題帶動民眾主動洽詢醫療險、照護險，大大提升國人健康風險觀念。

面對保險商品丕變的一年，楊振州建議，民眾如有理財需求，且風險承受度較低，在7月之前仍可適度考慮利率變動型商品，但以美元計價保單為宜，主要是考量台美利差，加上美國為國際強勢貨幣。

若是風險承受度較高的民眾，可以考慮投保投資型保單，畢竟全球股市經過這波疫情、油價下跌衝擊後，評價面已低於去年底、今年初，可利用投資型保單定期定額布局的優勢進場。

在健康險方面，他則建議民眾，如有預算充足，應建立醫療、長照、失能等三大保障防護網，如預算較不充裕，也要想辦法逐步建構完整的保障，才能迎戰不確定的疫情、老年化的社會。