悼陳昇瑋早逝 中研院院長：他是百年難得一見的才子

玉山金控科技長陳昇瑋辭世，享年44歲。他曾任中研院資科所研究員，並協助中研院院長廖俊智創辦科普平台「研之有物」。廖俊智今天表示，陳昇瑋是他所見過，百年難得一見的才子，除了有理想、熱忱之外，更展現多方面的長才。

廖俊智指出，陳昇瑋是位優秀的組織者，能在短時間內，組織眾人力量，達成目標。例如他在短短幾個月內，從零開始，成立台灣人工慧學校，達到今日的規模；更是一位絕佳的溝通者，擅長將複雜的事情，以簡單方式解釋使民眾了解，從創辦科普平臺「研之有物」就能知道他這方面的才能。

廖俊智表示，陳昇瑋充滿各種創意，更難得可貴的是，能夠號召志同道合的夥伴，共同將理想迅速付諸實際行動。

廖俊智說，對失去陳昇瑋感到非常痛心，「但同時我也堅信，台灣仍有許多尚待被發現的陳昇瑋」。他希望年輕朋友們能效法陳昇瑋積極處事、勇往直前的精神，一同為台灣的科技努力。