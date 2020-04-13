法Coface三重點向台政府喊話：亞太鋼鐵業付款拖欠已現

對於市場傳出法商Coface保險公司調降台灣鋼鐵業信用，而影響到業者與銀行取得應收帳款融資等問題，金管會主委顧立雄今（13）日甚至表示，承諾將儘快來了解並協助溝通。

法商Coface保險公司今日以三大重點澄清外界疑慮，並認同德國政府透過保險公司進行部分再保險方式協助企業紓困方式，表達願意歡迎台灣政府採取類似舉措，讓Coface可以為台灣企業提供更完善風險保險，也願意與主管機關與政府機構就此討論。

1.信用保險是受高度監管商業活動，在企業付款、破產領域負有重大責任。

2.當前特殊經濟下，不該預期我們將全球風險仍維持在危機前的水平，甚或是維持破產機率機近100％買方曝險，否則此舉將危及我們保險客戶的資產負債表以及永續生存。如果必要的話，這一部分應該屬於國家政策支持範疇。

3.已經觀察到近來亞太區鋼鐵業付款拖欠情況，就理賠數量以及金額已經有顯著增加趨勢。台灣在2020年第1季所收到鋼鐵業理賠申報金額，已是2019年整年理賠金額的兩倍。其他如零售、旅遊、觀光相關產業、運輸、ICT、金屬 等行業皆深受疫情衝擊。

法商Coface保險公司同時向台灣政府喊話，指出，台灣政府目前提供兆元紓困措施，公司會將此訊息納入風險評估，但目前德國政府計畫透過保險公司進行部分再保險方式，協助企業紓困，Coface也歡迎台灣政府採取任何類似舉措，將可以使得Coface為台灣企業提供更完善的風險保險，並願意與主管機關以及政府機構就此議題討論。

法商Coface保險公司認為，科法斯並未提供信用融資商品，而是為保險客戶進行買方財務監控，並且就應承擔以及規避的風險提供建議。現階段，Coface根據個別買方狀況調整其信用額度，目前全球曝險部位高達5000億歐元。

而在台灣，Coface表示，今年以來承保曝險額度達70億歐元，也持續保障台灣供應鏈，使台灣廠商在不確定的環境下仍能與其供應商交易，這一部分供應商的應收帳款曝險額度亦超過40億歐元。如果與全年曝險5000億歐元相比，近日降低信用額度比重是微不足道。