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華銀逆勢推美元高利定存 投資人重見1%曙光

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

在美國Fed利率調降至趨於0%之際，華南銀行逆勢加碼推出「美元高利定存」優惠利率方案，無論個人或企業均能享有美金1個月期、年利率1%的高利優惠定存，相較同天期定存牌告利率0.35%，極具吸引力。

在新冠肺炎疫情不斷升溫下，全球金融市場面臨劇烈動盪，定期存款為短期內相對安穩的資金停泊站，而美元又為最具保值與避險功能之貨幣，轉進「美元高利定存」不外乎為現今資產配置之最好選擇，華南銀行為回饋新舊客戶，凡是華南銀行客戶不限個人或企業戶，只要是新台幣結購美元或由他行匯入之新資金，個人戶單筆定存達5,000美元以上，企業戶單筆定存達50,000美元以上，不限DBU或OBU客戶，享美金1個月期、年利率1%的高利優惠定存方案。

以承作30萬美元為例，約可領新台幣7,500元左右的利息收入，若承作80萬美元，可領新台幣達20,000元左右的利息收入。

目前全球經濟前景尚未明朗，投資人將資金自高風險資產撤出，股票、債券等各項投資工具面臨大幅度修正之風險，資金急需安全之避風港，而各國央行為搶救經濟紛紛調降利率之際，使定存利率不斷下降，未來可以選擇的高利定存專案將不復以往，想搶占最後一波理財機會要加緊腳步，活動期間至4月17日截止。

定存 華南銀行 新台幣

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