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「都重視人才」陳昇瑋影響的企業家-玉山金總座黃男州

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
玉山金控總經理黃男州。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
玉山金控總經理黃男州。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

今（13）日金融圈證實的消息令人震驚遺憾，玉山金控科技長陳昇瑋因腦出血過世，年僅44歲，年輕有為的年紀，英年早逝為台灣人工智慧領域留下無限遺憾。除了陳昇瑋一手推動的台灣人工智慧學校發展，以及他正在推動AI在玉山金的應用進展。

2018年，玉山金控總經理黃男州親自在玉山金控法說會上，向外界介紹這一位玉山金首位科技長，宣布成為國內第一間設有科技長的金融機構，未來將借重陳昇瑋的長才，聚焦金融科技、跨境支付、法遵等科技發展三策略。

陳昇瑋為台大電機所博士，於中研院資料科學研究所擔任研究員，2018年開辦台灣人工智慧學校，並擔任執行長，已培育超過6,000位優秀AI人才，長期研究大數據分析、推廣人工智慧，著有《人工智慧在台灣》等著作。

陳昇瑋曾經在與經濟日報訪談中提起，會做人工智慧學校，是對這片土地的感情、希望表達才去做這些事情。無論是辦人工智慧學校、或是加入玉山金推動科技力量，他都是期許希望能用自己的能力，讓科技人有夠更多領域發揮自身長才，也能幫忙玉山金協助尋找著力點、衡量風險，發展金融科技。

他也曾談起跟黃男州的見面，打從心裡非常敬佩黃男州對科技的重視，也明白科技對玉山金控的重要性，黃男州又是陳昇瑋清華大學學長，兩人相差僅11歲，都是理工人出身，習慣努力、熱誠，都希望可以讓科技力量幫助金融。

陳昇瑋希望栽培台灣科技人才的熱忱，與黃男州一向重視人才培育思考不謀而合，雙方合作，讓玉山金控在金融科技發展腳步相當穩健。

2020年，玉山金已經宣布，玉山長期聚焦金融科技發展，持續投入人工智慧與創新研發，並規劃全面數位轉型。今年2月推出的即時貸款平台「e速貸」，運用人工智慧技術打造無斷點的線上貸款服務，從身分驗證、線上對保到撥款全自動化完成，顧客只要符合申辦資格並於營業時間內完成線上申請，最快58秒資金將自動撥入戶頭，提供顧客更好的數位貸款體驗。

2020年4月，對推動台灣人才有充足熱誠熱情、對推動台灣金融業金融科技發展不遺餘力的陳昇瑋辭世，不光是台灣金融圈科技力量損失，也是台灣人工智慧領域發展的憾事。

玉山金控 人工智慧 陳昇

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