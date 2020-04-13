證交所攜手安永 推動TCFD導入實務

證券交易所今（13）日與安永聯合會計師事務所共同舉辦氣候相關財務揭露建議(TCFD)工作坊，安永建議，主動落實並導入TCFD，才能把握綠色商機。

氣候變遷風險對於企業營運影響甚巨，但同時也衍生眾多的氣候商機，投資人也十分重視。安永2019年針對機構投資人的調查指出，現今投資人高度關注企業氣候變遷相關資訊的揭露，52%的投資人認為，企業如果不能提供相關風險資訊，將選擇立即撤資或不主動投資。

安永指出，對比過去同樣的調查項目，2017年調查時，僅有15%的投資人重視相關揭露，代表國內外投資人對氣候變遷風險，關注程度已顯著上升。

安永表示，鑒於近年將氣候變遷風險與機會納入公司治理成為重要議題之一，國內主管機關今年度順應國際趨勢，在股東會年報、公司治理評鑑及企業社會責任報告書皆有規範相關揭露報導的要求。

今日TCFD工作坊由安永顧問團隊的設計課程，引導企業思考應如何揭露氣候議題，並透過案例分享，解析企業如何符合相關揭露要求。安永氣候變遷與永續發展服務執業會計師曾于哲表示，氣候變遷議題會衝擊日常營運，企業可藉由審慎的評估、管理，從不同利害關係人的角度出發，辨別風險與機會。

安永亦提出四點建議：首先，高階管理單位應落實氣候治理責任與義務，妥善執行跨部門的溝通，尋找、面對並降低氣候風險，把握永續投資與綠色商機；二、整合企業現有的風險管理機制，透過修正調整，將氣候風險機制與精神落實於跨部門管理；三、氣候情境目的為提供不同情況下，分析企業的營運衝擊；四、落實與導入TCFD，向投資人、利害關係人展露氣候行動。