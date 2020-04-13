華南永昌虧損調查報告出爐 顧立雄：踰越自訂風險限額
金管會主委顧立雄今（13）日答詢時指出，華南永昌證券鉅額虧損案，證交所調查報告已送到證期局，公司沒有確實依避險策略操作，踰越自訂的風險限額。
立委江永昌在立法院財委會質詢指出，華南永昌證券是否有內稽內控疏失？顧立雄表示，證交所調查報告已經送交金管會證期局，目前請華南永昌證券陳述意見中。
顧立雄表示，目前看起來華南永昌證券沒有確實按照避險的策略來操作，導致整體風險踰越所訂的市場風險限額。
江永昌追問，那是會依照證交法還是金控法開罰？顧立雄表示，會先從證券的觀點來看。
【中央社／台北13日電】
華南永昌證券因權證交易避險不及暴鉅額虧損，立委今天追問對內控調查結果。金管會主委顧立雄表示，華南永昌證未按避險策略操作，以致整體風險超越原訂市場風險限額，正請券商陳述意見。
立法院財政委員會今天審查證券交易法第14條條文修正草案，金融監督管理委員會主任委員顧立雄受邀列席備詢。
民進黨立委江永昌質詢時表示，華南金控旗下子公司華南永昌證券因避險不及，3月稅後虧損達新台幣47.59億元，後續的調查結果。顧立雄說，證交所專案調查報告已出爐，已交送到金管會證期局，目前正請華南永昌證券陳述意見。
江永昌指出，華南永昌證券是否有內稽內控疏失；顧立雄表示，目前看起來華南永昌證券並沒有確實按照避險策略來操作，以致整體風險超越原本訂的市場風險限額。
江永昌說，金管會後續會依照證交法或金控法開罰；顧立雄回應，「會先從券商的觀點來看。」
根據規定，券商若未落實內控制度，證期局可依證券交易法第66條、第178-1條作處分，前者是限制業務或解除經理人職務，後者處最重新台幣480萬元罰鍰。
華南金3月稅後虧損35.99億元，為2010年12月以來，再度出現單月虧損；累計第1季虧損約14.48億元，每股虧損約0.12元；主要是因為華南永昌證券3月稅後虧損達47.59億元，連累金控整體獲利。
華南金控董事長張雲鵬日前受訪時表示，初步了解，避險不及關鍵在於，當時有超過風險胃納的情形，且在不對的時間賣出過多認售權證，又沒有充分避險，等到台股大跌才再做避險，價格已很高，導致虧損擴大。
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