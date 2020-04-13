法商Coface保險緊縮鋼廠信用擔保 顧立雄：儘快來了解

法商Coface保險公司，緊縮鋼鐵業信用受影響鋼廠30餘家，而且都是中大型企業年營收合計逾1,000億元。

立委邱志偉今（13）日上午在立法院財政委員會質詢，Coface保險主要做企業應收帳款的擔保，雖然緊縮信用是全球性策略作為，但其評估倒閉潮集中歐美，台灣相對衝擊沒那麼大，但其宣布緊縮信用擔保，將造成企業無法周轉，是否請金管會保險局跟Coface溝通，來協助台灣相關產業。

金管會主委顧立雄表示，主要是法商Coface保險公司不是由我國金管會監理，但保險局可以來了解其在台分公司部份，沒辦法直接監理，手段相對有限，但他承諾將儘快來了解並協助溝通。

產險業者指出，貿易信用保險市場通常以法商科法斯（Coface）為主，許多銀行業也有與其合作，並推薦給其他客戶往來。台灣承作鋼鐵業信用保險的法商科法斯（Coface）信保公司驚傳緊縮額度，全年融資總額從最高210億元直接打六折，自4月7日起已開始實施。據了解，受影響鋼廠達30餘家

今年新冠肺炎疫情影響，產險業指出，信用交易風險的確增加，依照過去經驗，台灣過去就曾受到全球外貿需求走弱影響，衝擊出口表現。貿易融資是金融機構提供給進出口貿易商的貸款、保險或擔保，隨著新冠肺炎疫情升溫，企業違約風險可能升溫，進一步衝擊到企業的信用。