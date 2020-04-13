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就算因新冠疫情失業 專家：三種保險不能停！

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導
目前無薪假的人數持續上升，已有超越金融海嘯時期的態勢。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
目前無薪假的人數持續上升，已有超越金融海嘯時期的態勢。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

新冠肺炎COVID-19疫情盡頭遙望無期，隨著防疫期間民眾生活型態改變，也影響到平日的經濟發展。目前無薪假的人數持續上升，已有超越金融海嘯時期的態勢。其中旅遊業、餐飲業和服務業受疫情波及損失最大，防疫專家也不敢斷定這樣的日子究竟還過要多久。但面對失業問題，保險專家提醒民眾，就算沒工作，建議有三種保險還是不能停，以免在失業期間沒有收入，遇上問題時連保險金都沒得申請。

宏泰人壽保全部協理丁淑珍表示，就算沒工作還是要有的保險，就是傷害險、醫療險和壽險。上班族在職場工作時，上下班交通路段發生意外傷害事故，勞工保險可以申請理賠，但是離開了職場後，若是遭遇意外事故就是自己的事情，因此傷害險的保障還是要有，畢竟傷害險是較便宜的保障型基本商品。

醫療險的道理亦同。有人認為反正有全民健保，失業時就不需要再繳交一筆醫療險的保費，增加自己無收入時期的經濟負擔。但試想，倘若萬一生病的項目屬於開銷金額大的呢？或是全民健保沒有補助的自費項目呢？失業期間因為沒有固定收入，反而更沒有生病的本錢。為預防萬一，個人醫療險還是不要輕易放棄，為自己的健康預留一份保障。

丁淑珍說，壽險是預留給家人保障，以防萬一自己不幸身故時，能有一筆錢應急，至少在短期內不會讓家人的生活品質遭受巨大改變。特別是身為一家之主的家庭支柱，萬一遭遇不幸時能有一筆理賠金安置家庭，另一半不用急著賣房子，孩子受教育不影響，老人家的照護也不會改變。

此外，丁淑珍也建議失業族群或是沒有固定的工作的斜槓青年，需要基本保障可以考慮選擇定期壽險、定期（一年期）醫療險，即可以低保費獲得高保障。至於傷害險本來就是短期保險，保費是以職業風險等級核計，相較之下較沒有保費高昂的問題。如果民眾繳交保費會是每個月的壓力來源，那表示保單可能有不合適的問題。正常以規避風險為前提的保單，應該是低保費高保障的商品，不該成為每月支出的負擔。

若是在失業待業期間手頭不方便，可以考慮以壽險保單向保險公司申請保單借款或變更繳別(將年繳改為半年繳、季繳、月繳，但要注意總繳保費會比較高一些。另外，如受疫情影響接受居家檢疫或隔離，甚或是新冠肺炎確診者，還可以檢具證明文件向宏泰人壽提出保費或保單借款（含保費自動墊繳）利息緩繳3個月之申請。倘若不是短期失業待業，而是長期沒有固定收入，則可以將壽險保單向保險公司提出申請降低保額、變更為減額繳清保險或是展期定期保險，不至於完全失去保障。丁淑珍提醒民眾，人身保險是基本且必要的保障，請不要因為想要省小錢捨棄，以免遭遇意外時少了彌補經濟缺口的保障，反而造成更大的支出或借貸。

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