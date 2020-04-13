沒戴口罩不能到銀行辦事？金管會考慮兩點

因應疫情，搭乘大眾交通工具強制戴口罩，郵局也考慮跟進，外界關注到銀行辦事要不要強制戴口罩？金管會主委顧立雄今天在立法院答詢表示，會看銀行公會今天決議，並徵詢疫情指揮中心意見。

立委曾銘宗質詢指出，要不要強制客戶進入銀行全面戴口罩？顧立雄說，目前已要求量體溫、建議帶口罩，是否沒戴口罩就不准進入銀行，目前尚未做到這要求。

曾銘宗說，郵局正在跑公文，最快本周郵局公布，進入郵局不帶口戴，要罰3,000元到15,000元，銀行要不要跟進？

顧立雄表示，銀行公會今天討論後會對外發布，看決議內容，再來看如何依疫情指揮中心指引，是否像大眾交通工具一樣，強制沒帶口戴就不能進銀行，一方面看銀行公會決議，一方面問疫情指揮中心意見，若無指引做這要求就有點超過。

曾銘宗說，不會超過，因郵局就是交通部長林佳龍認為要超前部署，主動行文指揮中心，最快今天、最慢明天就會採行，交通部沒有疑慮，為何金管會有疑慮？顧立雄說，今天銀行公會提出後，我們參考郵局作法、徵詢指揮中心意見，我們會了解一下相關看法。