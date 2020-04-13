三訊號 台股中長期投資價值浮現

台股周線已連三紅，投資人關切後市走向。法人表示，可留意三點：產業市場的需求、台股殖利率及提股本淨比，科技產業的需求消長將是選股投資的判斷。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段來看，短期科技產業需求受疫情影響並不明朗；但隨著過去恐慌性的調節後，台股中長期投資價值逐漸浮現；疫情緩和之時，也就是需求回升之際，中長期成長趨勢像5G，需求遞延而非消失。

其次，廖哲宏表示，受到各國紛紛祭出QE政策影響，進而壓低無風險資產的報酬率，台股殖利率吸引力也逐漸浮現，目前台股殖利率約在4-5%附近水準。第三，就評價面而言，台股評價面也來到近十年相對低點，目前台股本淨比1.5倍，過去十年評價區間在1.4至2倍之間。

廖哲宏表示，半導體上半年相對樂觀，惟下半年可能出現庫存調整；短期伺服器及筆電出現急單、中國大陸5G基地台需求穩定，手機及消費性電子產品需求能見度相對較低。在觀察方向上，全球疫情發展、流動性風險，以及貿易壁壘情勢的變化。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，全球疫情出現緩步緩和、或是可控的跡象，市場信心受到一定程度的提振，台股近一周維持反彈態勢，震盪區間也開始逐步收斂，顯示市場信心在面對雜音或負面消息時的恐慌程度，確實已經在下降。

蕭惠中表示，從大方向來看，迄今4、 5月產業接單情況，並沒有傳出受疫情影響而被砍單的跡象，只要疫情沒有出現不可控的暴增等情事，市場才有機會對產業展望作出合理預測，不過，隨著市場信心回穩，短線上，對台股可正面看待。

蕭惠中表示，現階段就產業釋出的訊息來看，受惠於居家辦公、遠距教學等需求，包括：伺服器、商用筆電、伺服器、路由器訂單增加，基本面受到支撐，能見度相對清晰；但就手機相關板塊而言，則是受到產業能見度不明朗的影響而顯著受到壓抑。

展望後市，蕭惠中表示，考量全球疫情還在發展中，許多產業的能見度確實有待進一步明朗，故在此之前，預料台股仍將維持區間震盪，對於近期陸續登場的重要企業法說，也可以多關注這些企業對於產業展望的看法及資本支出的規劃方向，作為投資判斷。