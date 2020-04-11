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4月多家銀行啟動加薪 為國內低迷消費帶一線曙光

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

雖然新冠疫情衝擊全球經濟，國外有些企業大老闆自動宣布減薪因應，不過國內15家金控去年獲利創下3,500億元的歷史新高紀錄，依各公司章程規定，賺錢本來就應該回饋給一同奮鬥的員工，年初已有多家官股行庫與民營企業大老闆都承諾會給員工加薪，4月開始陸續啟動加薪，如玉山銀加薪8~10%，可望為國內低迷消費氣氛，帶來一線曙光。

據金融總會統計，台灣平均每29人中即有1名金融從業人員，金融業的平均薪資相對其他國內服務業來得高，據各公司年報揭露資料顯示，整體所有金控2019年平均員工福利費用為150.9萬元，平均員工一年薪資為126.82萬元，相當於平均月薪10.56萬元，較2018年都增加超過6%，相當令其他行業欣羨。

展望2020年金控員工薪資，金管會主委顧立雄年初向民營金融業者喊話，金管會鼓勵有賺錢的公司都要回饋給員工，隨著去年獲利創下歷史新高，依各公司章程規定，應有機會維持正成長。尤其公股行庫主管年初即已表示晉級調薪至少2％起跳，最樂觀預期是可加薪5％，包括一銀、台企銀、合庫銀、華南銀等都有對外表示會加薪，主要採「績效調薪」加「固定調薪」組合方式，4月起均會陸續加薪，調薪幅度主要參考最近三年經營獲利情況、同業狀況、公教人員調薪情形及物價水準。

民營金控方面，玉山銀行日前已表示4月1日後，加計第1季經理人、中階主管及同仁的晉升及績效的第二波調薪後，全體同仁平均薪資將提升超過8%，基層同仁平均薪資將提升達10%以上。

壽險業因業務員主要拿佣金獎金為主，富邦金董事長蔡明興日前尾牙說近年每年都有3~5%調薪幅度，今年維持，下半年會考慮加薪。金融銀行業4月開始的加薪動作，可望為國內低迷消費氣氛，帶來一線曙光。但至於幅度是否會因疫情縮水，恐將影響國內消費經濟，因此值得進一步關注。

加薪 薪資 玉山銀行

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